Kiểm tra tình hình đo đạc kiểm đếm dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố (cũ)
Sáng 31/10, đoàn công tác của Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án phường Đông Kinh do đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, thành viên BCĐ tỉnh, Trưởng BCĐ phường Đông Kinh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác GPMB và vận động 3 trường hợp chưa phối hợp kiểm đếm tại dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định thành phố, tại khối 15, phường Đông Kinh.
Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường và các thành viên đoàn công tác đã trực tiếp đến 3 gia đình tại khối 15 chưa phối hợp kiểm đếm để đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng.
Sau khi lắng nghe ý kiến của các gia đình, đoàn công tác đã giải thích rõ cơ chế, chính sách bồi thường, GPMB của tỉnh, đồng thời cam kết sẽ thực hiện công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường cho các trường hợp bảo đảm quy định của pháp luật.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cả 3 hộ dân đã đồng thuận, phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành kiểm đếm ngay tại hiện trường các thửa đất với diện tích hơn 1.800 m2.
Ngay sau buổi làm việc với các hộ dân, đoàn công tác của BCĐ phường đã tiếp tục kiểm tra thực tế một số vị trí mặt bằng tại dự án thuộc khối 15.
Qua kiểm tra, đồng chí Phùng Quang Hội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của UBND phường phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Mục tiêu là sớm tạo mặt bằng sạch bàn giao cho nhà thầu xây lắp và thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho dự án trong năm 2026.
Đồng chí giao Văn phòng Đảng ủy phường Đông Kinh tham mưu xây dựng chương trình công tác để lãnh đạo Đảng ủy phường tiếp tục duy trì tham gia các buổi đối thoại trực tiếp với các trường hợp bị thu hồi đất, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kiem-tra-tinh-hinh-do-dac-kiem-dem-du-an-duong-ly-thai-to-keo-dai-va-khu-dan-cu-tai-dinh-cu-thanh-pho-5107570.html