Kiểm tra tình hình đo đạc kiểm đếm dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố (cũ)

Lãnh đạo phường Đông Kinh vận động người dân phối hợp thực hiện kiểm đếm

Đoàn công tác vận động người dân thực hiện kiểm đếm

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường kiểm tra một vị trí mặt bằng tại dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố

Đoàn công tác kiểm tra tại hiện trường dự án

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường và các thành viên đoàn công tác đã trực tiếp đến 3 gia đình tại khối 15 chưa phối hợp kiểm đếm để đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các gia đình, đoàn công tác đã giải thích rõ cơ chế, chính sách bồi thường, GPMB của tỉnh, đồng thời cam kết sẽ thực hiện công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường cho các trường hợp bảo đảm quy định của pháp luật.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cả 3 hộ dân đã đồng thuận, phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành kiểm đếm ngay tại hiện trường các thửa đất với diện tích hơn 1.800 m2.

Đoàn công tác thảo luận về giải pháp thúc đẩy tiến độ GPMB dự án

Ngay sau buổi làm việc với các hộ dân, đoàn công tác của BCĐ phường đã tiếp tục kiểm tra thực tế một số vị trí mặt bằng tại dự án thuộc khối 15.

Qua kiểm tra, đồng chí Phùng Quang Hội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của UBND phường phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Mục tiêu là sớm tạo mặt bằng sạch bàn giao cho nhà thầu xây lắp và thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho dự án trong năm 2026.

Đồng chí giao Văn phòng Đảng ủy phường Đông Kinh tham mưu xây dựng chương trình công tác để lãnh đạo Đảng ủy phường tiếp tục duy trì tham gia các buổi đối thoại trực tiếp với các trường hợp bị thu hồi đất, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án.