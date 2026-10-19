Kiểm tra tiến độ xây dựng trường nội trú xã Thắng Mố

Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thắng Mố.

Tham gia đoàn có đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; lãnh đạo UBND xã Thắng Mố; lực lượng Công an hai xã Thắng Mố, Bạch Đích cùng đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát.

Trực tiếp rà soát tại công trường, Đoàn công tác đã đánh giá năng lực thi công, nhân lực, vật tư, thiết bị huy động và kiểm tra các vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm mạch thi công liên tục.

Đoàn công tác làm việc với chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị thi công về tiến độ thi công công trình.

Tại buổi làm việc sau kiểm tra thực tế, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát đã ký cam kết bảo đảm an toàn kỹ thuật, đúng tiến độ đề ra. Đại diện chính quyền và Công an hai xã Thắng Mố, Bạch Đích báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự, thống nhất các phương án phối hợp chặt chẽ nhằm chủ động phòng ngừa, bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực thi công.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh và chính quyền địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ hạ tầng giáo dục vùng cao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội địa bàn biên giới.