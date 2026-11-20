Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Trung tướng La Công Phương kiểm tra tiến độ thi công Dự án xây dựng Trường liên cấp Tiểu học và THCS Linh Sơn.

Dự án Trường liên cấp Tiểu học và THCS Linh Sơn có diện tích xây dựng hơn 2.700m², tổng diện tích sàn gần 9.000m², đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.400 học sinh.

Công trình gồm 25 phòng học khối tiểu học, 21 phòng học khối THCS cùng khu hành chính, văn phòng. Dự án được đầu tư theo chuẩn mức độ 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tổng kinh phí 105 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đại diện nhà thầu, từ khi nhận bàn giao mặt bằng ngày 9-11 đến nay, đơn vị đã khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng công trường, xây dựng lán trại phục vụ thi công; đồng thời triển khai san nền, đạt khoảng 15% khối lượng công việc.

Trung tướng La Công Phương và các đại biểu tặng quà cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV 789 Miền Trung - nhà thầu thi công.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Linh Sơn cho biết phường xác định đây là một trong những công trình trọng điểm trong quy hoạch phát triển của địa phương những năm tới.

Địa phương cam kết phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án; phối hợp triển khai thực hiện các công trình phụ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn và sẵn sàng huy động nhân lực tham gia thi công khi cần thiết.

Trung tướng La Công Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng La Công Phương đề nghị nhà thầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thi công đúng bản vẽ thiết kế được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đơn vị cần kịp thời báo cáo Ban Quản lý dự án để được chỉ đạo giải quyết; chấp hành nghiêm quy định, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp trong khu vực thi công.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Chính ủy Quân khu 1 đề nghị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình triển khai dự án, nhất là về điện, nước, thời gian thi công; đồng thời phối hợp giám sát, cùng chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, kịp phục vụ khai giảng năm học mới 2027-2028.