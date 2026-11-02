Kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà bia di tích tại xã Yên Phúc

- Chiều 2/11, Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà bia nơi công bố Quyết định thành lập Tỉnh đội Bộ dân quân Lạng Sơn (nay là Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) tại thôn Trung, xã Yên Phúc.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo trực tiếp các hạng mục xây dựng đối với đội ngũ nhà thầu và cơ quan chuyên trách của đơn vị

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã kiểm tra tổng thể mặt bằng và kết cấu công trình xây dựng Nhà bia. Theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, công trình được đầu tư xây dựng với các hạng mục chính gồm: Nhà bia lưu niệm diện tích 80 m2; Nhà chòi nghỉ diện tích 71,8 m2, Nhà trưng bày diện tích 71,8 m2 cùng nhiều hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật khác như: kè đá, san nền, cổng, tường rào, sân vườn; cấp điện, cấp thoát nước và nhà vệ sinh với tổng diện tích công trình xây dựng là 2.555 m2.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại địa điểm thi công Nhà bia

Được khởi công từ ngày 28/9, đến nay sau hơn một tháng thi công, công trình đã hoàn thành việc san nền, kè giữ đất, hiện đang thi công phần móng Nhà trưng bày, xây tường rào, kè chắn đất phía sau Nhà bia và gia công cốt thép.Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Mai Xuân Phong yêu cầu cơ quan chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các hạng mục hoàn thành đúng kế hoạch, đồng thời bảo đảm về chất lượng công trình và an toàn trong quá trình thi công.

Đoàn công tác kiểm tra vị trí thực tế xây dựng so với thiết kế

Việc xây dựng Nhà bia nơi công bố Quyết định thành lập Tỉnh đội Bộ dân quân Lạng Sơn nhằm ghi dấu mốc lịch sử quan trọng và tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, góp phần phát huy các giá trị truyền thống cách mạng của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây cũng là công trình ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Tỉnh đội Bộ Dân quân Lạng Sơn.