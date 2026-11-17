Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của UBND phường Điện Biên Phủ, dự án trồng cây xanh Công viên chuyên đề Hoa Ban được phê duyệt với tổng mức đầu tư 5,5 tỷ đồng từ ngân sách phường, quy mô 1.491 cây hoa ban. Đến hết tháng 10/2026, khu vực dự kiến xây dựng công viên đã trồng khoảng 2,6ha với 1.701 cây từ các nguồn đầu tư và xã hội hóa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp nhận cây hoa ban từ các xã, phường, đến ngày 15/11, phường Điện Biên Phủ đã tiếp nhận 292/300 cây, đạt 97,33% chỉ tiêu giao. Qua kiểm tra, có 74 cây chưa đạt tiêu chuẩn về đường kính và 32 cây chưa bảo đảm tiêu chuẩn bầu cây.

Sau tiếp nhận, 266 cây được trồng tại Công viên chuyên đề Hoa Ban, 26 cây trồng tại khu vực ngã ba bản Púng Tôm. Đến nay, khu vực công viên có tổng số 1.967 cây hoa ban, được chăm sóc, bảo vệ bảo đảm khả năng sinh trưởng, phát triển.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp khó khăn do thời tiết khô hạn, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của cây sau trồng. Một số cây bàn giao chưa bảo đảm kích thước, chất lượng bầu; việc cắt tỉa sâu thân, cành ở một số cây có thể ảnh hưởng đến khả năng ra hoa năm 2027.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đề nghị phường Điện Biên Phủ thực hiện trồng cây đúng sơ đồ quy hoạch, bảo đảm số lượng, chất lượng; nghiên cứu bổ sung cây hoa ban tại khu vực gian hàng, khu ẩm thực, tạo cảnh quan đồng bộ. Đối với khu vực sườn đồi, cần nghiên cứu trồng xen nhằm hạn chế xói mòn; tăng cường chăm sóc cây. Sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và tham vấn chuyên gia trong quá trình thực hiện.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Minh Phú đề nghị UBND phường Điện Biên Phủ tập trung chăm sóc, bảo vệ diện tích cây hoa ban đã trồng, đặc biệt quan tâm những cây có kích thước lớn. Việc trồng cây phải bám sát sơ đồ quy hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị. Sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, tạo sự liên kết giữa các khu vực, tận dụng cảnh quan tự nhiên, hạn chế bê tông hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Điện Biên Phủ đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao; hoàn thành việc trồng cây trước ngày 25/11, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Tiếp tục chỉnh trang cảnh quan, triển khai các hạng mục theo quy hoạch, đẩy mạnh xã hội hóa và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư. UBND phường cần chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc trên địa bàn phường, dự kiến khai mạc ngày 20/11.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú kiểm tra trồng cây hoa ban tại bản Púng Tôm.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú cùng đoàn công tác đi thực tế kiểm tra khu vực trồng cây hoa ban tại bản Púng Tôm, Công viên chuyên đề Hoa Ban, bản Phiêng Lơi.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú cùng đoàn công tác kiểm tra các gian hàng tại khu vực Công viên chuyên đề Hoa Ban, bản Phiêng Lơi.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực đảo hoa Phiêng Mơ.