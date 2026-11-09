Kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công dự án tuyến đường kết nối liên vùng

Quang cảnh buổi làm việc, kiểm tra tiến độ dự án.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh, dự án có chiều dài 32,366 km, điểm đầu giao với tuyến đường bộ ven biển tại xã Bình Minh, điểm cuối tại nút giao Đồng Giao, thuộc phường Tam Điệp. Tuyến đường đi qua địa bàn 7 xã, phường: Bình Minh, Định Hóa, Lai Thành, Yên Mạc, Đồng Thái, Trung Sơn và Tam Điệp. Tổng mức đầu tư dự án là 6.939 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tổng kế hoạch vốn đã giao cho dự án hơn 4.000 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đạt hơn 3.291 tỷ đồng, bằng khoảng 82,3%. Đến ngày 7/11, dự án đã giải ngân gần 3.083 tỷ đồng, đạt 81,3% kế hoạch vốn năm 2026.

Các địa phương đã bàn giao gần 27km mặt bằng, đạt 82,5%. Tuy nhiên, mặt bằng bàn giao còn chưa liền tuyến; một số khu vực còn vướng đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc, nhất là tại các vị trí thi công cầu và khu dân cư. Công tác xây dựng các khu tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai.

Các nhà thầu tổ chức 7 mũi thi công phần đường, cống và cầu. Sản lượng thực hiện lũy kế ước đạt 430/4.616 tỷ đồng, bằng 9,3%. Các hạng mục đang triển khai gồm đào đất, đắp cát, cắm bấc thấm xử lý nền đất yếu, đắp nền đường và thi công cống ngang đường. Đối với phần cầu, nhà thầu đã thi công 18/62 cọc khoan nhồi tại cầu vượt đường sắt và 9/28 cọc tại cầu Mùa Thu.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo phường Tam Điệp phát biểu tại hội nghị.

Đại diện đơn vị thi công phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các địa phương, sở, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu trao đổi về tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật, khả năng cung ứng vật liệu và kế hoạch thi công, giải ngân vốn trong thời gian còn lại của năm 2026.

Các ý kiến tập trung làm rõ vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất, thời điểm tạo lập tài sản, phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân và tổ chức, doanh nghiệp; thủ tục cấp phép khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án. Đồng thời, trao đổi việc phối hợp xử lý từng nội dung, gắn tiến độ bàn giao mặt bằng với tổ chức thi công và nhu cầu bố trí vốn.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn ghi nhận sự cố gắng của các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu trong triển khai dự án. Công tác giải phóng mặt bằng tại 7 xã, phường cơ bản bám sát kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra.

Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tồn tại, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; phấn đấu hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất ở trong 2 tháng cuối năm 2026. Đồng thời đẩy nhanh xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, tăng cường tuyên truyền, thuyết phục, tạo sự đồng thuận của người dân; bàn giao đất ngay sau khi hoàn thành hạ tầng để các hộ xây dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống. Đối với công tác di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành trong tháng 12/2026.

Trên cơ sở khối lượng giải ngân vốn do các xã, phường đăng ký, đồng chí đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan bố trí nguồn vốn đáp ứng tiến độ thực hiện. Các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu phải nắm chắc tiến độ, phối hợp giải quyết công việc; xây dựng sơ đồ điểm găng tiến độ, xác định rõ các công việc, hạng mục cần ưu tiên để tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và các tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần phối hợp làm rõ căn cứ pháp lý, trách nhiệm của các bên để tháo gỡ khó khăn, thực hiện giải phóng mặt bằng. Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư làm rõ căn cứ pháp lý về cấp phép khai thác mỏ phục vụ dự án; các sở, ngành liên quan phối hợp giải quyết vướng mắc, bảo đảm cung ứng vật liệu đáp ứng tiến độ thi công.

Thi công Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I).