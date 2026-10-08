Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án du lịch tại Vân Sơn, Vân Hồ

Đoàn công tác đã kiểm tra dự án Khu du lịch gắn với nông nghiệp sạch tại phường Vân Sơn, quy mô xây dựng 16 ha, tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng. Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, dự kiến trong quý IV năm 2026 sẽ khởi công xây dựng các hạng mục.

Đoàn công tác kiểm tra dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Heritage Village.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra dự án Khu vui chơi giải trí Hua Tạt, tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, quy mô xây dựng 20,6 ha, tổng vốn đầu tư 230 tỷ đồng; dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Heritage Village tại bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, quy mô xây dựng 124 ha, tổng vốn đầu tư 98,5 tỷ đồng. Về tiến độ triển khai, đến nay, các dự án đang hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500; hồ sơ thiết kế cơ sở; xây dựng phương án đền bù, giải phóng mặt bằng; phương án chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.

Đoàn công tác kiểm tra dự án Khu vui chơi giải trí Hua Tạt.

Sau khi kiểm tra các dự án, đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị các nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành tập trung hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, thẩm định hồ sơ thiết kế, đánh giá tác động môi trường, tham vấn cộng đồng, thu hồi đất và triển khai phương án giải phóng mặt bằng theo quy định. Phấn đấu khởi công các dự án trong quý IV năm 2026.