Kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trạm Y tế các phường: Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Đa khoa Hoa Lư…

Theo báo cáo của các phường, hoạt động khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 27/5/2026 của UBND tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đến thời điểm này, phường Hoa Lư đã thực hiện khám cho nhóm đối tượng nhóm 1 đạt 100%; khám cho 20.929/26.002 người thuộc đối tượng nhóm 2, đạt tỷ lệ 80,4%; nhóm 3 đã khám cho 4.951/20.210 người, đạt tỷ lệ 24,5%.

Đối với phường Nam Hoa Lư, tỷ lệ khám cho người dân thuộc nhóm 1 đạt 100% (cán bộ, công nhân viên chức tại các cơ quan, đơn vị là 804/904 người; học sinh là 11.845/11.845 trẻ); nhóm đối tượng 2 đã khám cho 7.291/9.881 người, đạt tỷ lệ 73,79%; nhóm đối tượng 3 đã khám 2.445/4.139 người, đạt tỷ lệ 54,07%.

Phường Tây Hoa Lư đã khám cho nhóm đối tượng 1 là 9.629/10.615 người, đạt tỷ lệ 90,7%; nhóm 2 đã khám cho 7.397/11.059 người, đạt tỷ lệ 66,9%; nhóm 3 đã khám cho 2.607/8.950 người, đạt tỷ lệ 29,1%.

Báo cáo của các phường cho thấy, với địa bàn rộng, dân số đông, số lượng người thuộc diện khám lớn, một bộ phận người dân trong độ tuổi lao động khó bố trí thời gian tham gia khám trong giờ hành chính.

Bên cạnh đó, tình trạng biến động dân cư, lao động và nơi cư trú gây khó khăn cho việc rà soát, xác định chính xác đối tượng thực tế cần khám. Ngoài ra, một số người dân đã khám hoặc đang được quản lý, theo dõi, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau, việc trao đổi, đối soát dữ liệu và xác nhận kết quả giữa các cơ sở chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp và cập nhật kết quả khám; chưa có hướng dẫn về cơ chế kinh phí, nội dung chi, thanh toán và quyết toán về khám sức khoẻ cho người dân; thiếu nhiều phương tiện, thiết bị cho các trạm y tế trong tổ chức khám sàng lọc; khó khăn trong công tác rà soát, thống kê và báo cáo số liệu đối tượng thuộc diện quản lý tại một số địa phương, ảnh hưởng đến việc xác định số đối tượng cần khám sức khỏe, tiến độ triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện…

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Nam Hoa Lư phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, các phường, đơn vị y tế đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ khám sàng lọc như: tổ chức khám lưu động tại hộ gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc; đưa chỉ tiêu khám sức khoẻ vào nội dung thi đua giữa các tổ dân phố, các đơn vị; đôn đốc các doanh nghiệp quan tâm khám sức khoẻ cho người lao động; hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các trạm y tế để đáp ứng yêu cầu khám sàng lọc tại cơ sở; công tác phối hợp trong báo cáo, thống kê, tiến độ liên thông dữ liệu của các cơ sở y tế…

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh nhấn mạnh: Địa bàn rộng, dân số đông là áp lực lớn đối với hoạt động khám sàng lọc, khám sức khoẻ miễn phí cho người dân tại địa bàn 3 phường. Thời gian từ nay đến cuối năm khối lượng công việc lớn, số lượng người dân chưa khám còn nhiều. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 2 tháng cuối năm 2026, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương là đơn vị chủ trì thực hiện, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, chậm nhất 15/12/2026 phải hoàn thành nhiệm vụ khám sức khoẻ toàn dân theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy 3 phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về tiến độ thực hiện của các địa phương, trực tiếp theo dõi, nghe báo cáo hàng tuần, tăng cường sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của người dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Quan tâm đầu tư trang, thiết bị, cơ sở vật chất cho các Trạm Y tế đủ điều kiện khám sàng lọc cho người dân.

Các sở, ngành theo đúng chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao quan tâm chủ động, tích cực vào cuộc đối với nhiệm vụ khám sức khoẻ toàn dân.

Sở Y tế phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên đề, chuyên mục về nội dung khám sức khoẻ toàn dân; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp rà soát danh sách đối tượng nhóm 1 để UBND tỉnh có sự chỉ đạo cụ thể đối với việc khám sức khoẻ, rà soát, lập danh sách nhóm đối tượng này. Sở Y tế chịu trách nhiệm đối với việc hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về chuyên môn, định mức khám, tăng cường điều phối trong hoạt động khám sức khỏe tại các xã, phường.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có sự hỗ trợ kịp thời đối với các đơn vị số lượng khám còn nhiều. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ sở y tế đẩy nhanh tiến độ liên thông dữ liệu khám sức khỏe, khám sàng lọc.

Đối với công tác thống kê, báo cáo, các đơn vị, địa phương phối hợp rà soát, đối chiếu số liệu, kịp thời thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Chiến dịch bảo đảm đầy đủ, chính xác.