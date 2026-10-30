Kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn phường Nam Định và phường Hồng Quang

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trạm Y tế các phường: Nam Định, Hồng Quang; Bệnh viện Đa khoa Nam Định…

Theo báo cáo của hai đơn vị, hoạt động khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 27/5/2026 của UBND tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đến thời điểm này, phường Nam Định đã thực hiện khám cho đối tượng nhóm 1 học sinh là 38.426/38.426 em, đạt 100%; phấn đấu đến hết ngày 1/10/2026 khám cho toàn bộ 339/339 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, đạt tỷ lệ 100%; về các đối tượng nhóm 2, đã khám cho 26.562/27.935 người, đạt tỷ lệ 95,1%%; nhóm 3 đã khám 5.263/17.873 người, đạt tỷ lệ 29,4%.

Đối với phường Hồng Quang, tỷ lệ khám cho người dân thuộc nhóm 1 đạt 100% (cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị là 498/498 người; học sinh là 7.720/7.720 em); nhóm đối tượng 2 đã khám cho 9.073/9.073 người, đạt tỷ lệ 100%; nhóm đối tượng 3 đã khám 4.732/8.179 người, đạt tỷ lệ 57,85%.

Các phường cũng nêu rõ những khó khăn trong việc thực hiện như: Tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc đối với nhóm 2 và nhóm 3 còn chậm so với yêu cầu phải tập trung nên cần phải tuyên truyền, tổ chức khám và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới. Danh sách người thuộc diện khám liên tục có biến động; việc xác minh tình trạng cư trú, tình trạng đã khám hoặc chưa khám đối với các trường hợp đã chết, chuyển đi, vắng mặt hoặc thường xuyên thay đổi nơi cư trú cần có thời gian để kiểm tra, đối chiếu, cập nhật.

Việc đối soát, thống nhất số liệu kết quả khám giữa các nguồn dữ liệu từ Bệnh viện Đa khoa Nam Định, Trạm Y tế phường và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến việc xác định chính xác số người đã hoàn thành khám và số người còn phải thực hiện. Trạm Y tế phường còn khó khăn về trang thiết bị, vật tư và điều kiện triển khai một số kỹ thuật chuyên môn. Bên cạnh đó, việc cập nhật, liên thông dữ liệu khám sức khỏe lên Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID còn gặp vướng mắc về kỹ thuật…

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo phường Nam Định báo cáo tiến độ tại hội nghị.

Lãnh đạo phường Hồng Quang báo cáo tiến độ tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, các phường, đơn vị y tế đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, cách tháo gỡ các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ khám sàng lọc như: công tác phối hợp, công tác tổ chức thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc; việc hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các trạm y tế để đáp ứng yêu cầu khám sàng lọc tại cơ sở; việc phối hợp hướng dẫn người dân đồng bộ các dữ liệu để theo dõi tiến độ, hạn chế bỏ sót đối tượng và phục vụ công tác quản lý sức khỏe cộng đồng…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với quy mô dân số lớn, việc tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại hai phường đặt ra áp lực không nhỏ đối với các đơn vị triển khai, nhất là tại phường Nam Định, nơi còn số lượng lớn người dân chưa được khám. Vì vậy, thời gian tới, ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân chủ động tham gia, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp, chuẩn hóa số liệu về đối tượng thuộc diện khám sức khỏe, khám sàng lọc; phân loại cụ thể theo nhóm đối tượng, địa bàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm thống nhất, chính xác, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng, hoàn thiện dữ liệu, hướng tới kết nối, liên thông giữa các hệ thống.

Sở Y tế tăng cường hướng dẫn chuyên môn, điều phối nhân lực, phương tiện và hỗ trợ kịp thời các địa phương, trạm y tế còn gặp khó khăn hoặc có số lượng người dân chưa được khám lớn. Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế khẩn trương tham mưu bố trí kinh phí, bảo đảm điều kiện cần thiết để các đơn vị tiếp tục triển khai nhiệm vụ.

Đối với công tác thống kê, báo cáo, Sở Y tế có trách nhiệm rà soát, đối chiếu, chuẩn xác số liệu, thống nhất phương pháp và hướng dẫn cụ thể việc tổng hợp, báo cáo giữa các đơn vị, địa phương. Các cơ sở y tế cần đẩy nhanh tiến độ cập nhật, kết nối, liên thông dữ liệu khám sức khỏe, khám sàng lọc, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và đồng bộ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Các sở, ngành, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tổ chức thực hiện, tăng cường phối hợp, chủ động tham mưu và triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân theo kế hoạch của UBND tỉnh.