Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại công trường thi công dự án

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, dự án có quy mô 24,51 ha, ảnh hưởng tới 550 trường hợp, trong đó dự kiến bố trí tái định cư cho 348 trường hợp. Đến nay, UBND phường Đông Kinh đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 512 hộ, 4 tổ chức và 3 cộng đồng dân cư với diện tích 23,33 ha; hiện còn 38 hộ chưa ban hành thông báo với diện tích trên 18.000 m².

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm 391 hộ, cá nhân và 2 tổ chức với diện tích 11,1 ha; tổ chức bốc thăm tái định cư cho 26 hộ, cá nhân; đã nhận bàn giao mặt bằng của 58 trường hợp với diện tích trên 5.946 m2.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh và đoàn công tác gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng của người dân bị thu hồi đất

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, đại diện các đơn vị đã làm rõ một số vướng mắc khiến tiến độ GPMB bị ảnh hưởng như: ranh giới thu hồi đất ở một số vị trí bị chồng lấn với Dự án kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng; việc quy chủ, xác minh ranh giới thửa đất gặp khó khăn; một số hộ dân chưa phối hợp kiểm đếm và công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường còn chậm.

Chủ tịch UBND phường Đông Kinh nêu kiến nghị tại buổi kiểm tra

Trước thực trạng đó, đại diện UBND phường Đông Kinh, Chi nhánh Phát triển quỹ đất đô thị cũng đã nêu một số kiến nghị, đề xuất đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án như: tăng cường công tác phối hợp trong xác minh ranh giới thu hồi, quy chủ các thửa đất; tập trung nhân lực thực hiện công tác kiểm đếm; lập kế hoạch kiểm đếm, GPMB với mốc thời gian chi tiết để thực hiện...

Đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phùng Quang Hội ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn (cũ) trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, khối lượng công việc còn lại của dự án là rất lớn, đặc biệt là công tác GPMB. Do đó, UBND phường Đông Kinh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Phát triển quỹ đất đô thị đẩy nhanh công tác kiểm đếm trong tháng 9/2026; khẩn trương rà soát bố trí tái định cư đối với các trường hợp đủ điều kiện, đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường đối với 326 trường hợp còn lại.

Đồng thời Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Phát triển quỹ đất đô thị tăng cường nhân lực hỗ trợ phường tập trung hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm trong tháng 9/2026; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, đồng thời, chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư tổ chức tăng ca, kíp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.