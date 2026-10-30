Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, Dự án CT.03 và một số dự án thu hút đầu tư

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ gói thầu số 28 Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Đoàn đi kiểm tra thực địa tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Sơn La có chiều dài 32,3 km, gồm 3 gói thầu xây lắp (26, 27, 28). Đến nay, công tác GPMB tuyến chính đã hoàn thành 100%. Các nhà thầu đã huy động 456 thiết bị cùng 887 nhân sự, tổ chức 45 mũi thi công đồng loạt, tranh thủ thời tiết thuận lợi tăng cường thi công 3 ca, 4 kíp.

Tổng giá trị thực hiện đến nay ước đạt trên 670/3.354 tỷ đồng, khoảng 20% giá trị hợp đồng. Đến ngày 25/10, vốn năm 2026 đã giải ngân trên 385/843 tỷ đồng, đạt 45,77%, hiện kế hoạch vốn còn lại khoảng 459 tỷ đồng. Đối với Trạm dừng nghỉ, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành thi công và bàn giao phạm vi mặt bằng cho UBND xã Tô Múa ngày 20/10 để thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, phương án mở rộng tuyến đường lên 4 làn xe (tổng mức đầu tư đề xuất khoảng 4.476 tỷ đồng) đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 28/8/2026 và đang trình Trung ương xem xét bố trí nguồn vốn. Mặc dù công tác GPMB tuyến chính cơ bản thuận lợi, hiện toàn tuyến vẫn còn vướng 272 hộ phạm vi mở rộng theo thiết kế bản vẽ thi công và vướng mắc tại 8 bãi đổ thải, 5 đường công vụ bổ sung.

Đoàn khảo sát địa điểm khởi công Dự án CT.03

Đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện GPMB Dự án CT.03. Dự án có tổng chiều dài 179,5 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, thực hiện theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư sơ bộ 63.120 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương; trong đó, nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 khoảng 43.812 tỷ đồng. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất khoảng 2.230 ha, gồm đất rừng, đất lúa và các loại đất khác. Theo kế hoạch, dự án được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2027; thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công năm 2027; cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031.

Tuyến cao tốc CT.03 đi qua địa bàn 18 xã, phường, dự kiến ảnh hưởng khoảng 4.968 hộ, trong đó có khoảng 920 hộ cần bố trí tái định cư tập trung. Đến nay, các địa phương đã cơ bản xác định được 26 điểm tái định cư tại 14 xã, phường; đồng thời chủ động làm việc với các địa phương để rà soát hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch bãi đổ thải và mỏ vật liệu phục vụ dự án.

Đoàn kiểm tra tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (nay thuộc phường Vân Sơn và phường Thảo Nguyên).

Dự án nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn Nông trường Mộc Châu (nay thuộc phường Vân Sơn và Thảo Nguyên) có tổng mức đầu tư gần 112 tỷ đồng, chiều dài 7,1 km, diện tích thu hồi trên 10,1 ha (ảnh hưởng 280 hộ và 3 tổ chức). Đến ngày 28/10, đã hoàn thành bồi thường và bàn giao 100% mặt bằng; giải ngân đạt trên 74,8 tỷ đồng; vốn còn lại khoảng 32,4 tỷ đồng. Dự kiến đến 30/12 sẽ giải ngân thêm trên 5,4 tỷ đồng.

Đoàn công tác làm việc về tiến độ thực hiện một số dự án thu hút đầu tư.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Sau khi đi kiểm tra thực địa, Đoàn công tác đã làm việc với phường Thảo Nguyên, Vân Sơn, xã Vân Hồ, Tố Múa và các nhà đầu tư, đơn vị thi công. Tại cuộc làm việc, Ban Quản lý dự án Dân dụng Công nghiệp và Phát triển đô thị tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch triển khai các dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La về công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và triển khai thực hiện các dự án, gồm: Dự án Khu đô thị kiểu mẫu phường Thảo Nguyên, quy mô 97,79 ha, tổng mức đầu tư trên 3.676 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị dịch vụ cửa ngõ, phường Vân Sơn, quy mô 38,67 ha, tổng vốn đầu tư trên 2.356 tỷ đồng; Khu đô thị mới lân cận trung tâm du lịch trọng điểm tại phường Vân Sơn, quy mô 47,68 ha, tổng mức đầu tư 2.093 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị dọc suối Ang, quy mô trên 44 ha, tổng mức đầu tư trên 1.620 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị Bó Bun, phường Vân Sơn, quy mô 9,995 ha, tổng mức đầu tư 688 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án Dân dụng Công nghiệp và Phát triển đô thị tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo phường Thảo Nguyên phát biểu tại cuộc làm việc.

Đại diện nhà đầu tư Dự án Khu đô thị dịch vụ cửa ngõ, thị xã Mộc Châu (nay là phường Vân Sơn) báo cáo tại cuộc làm việc.

Đại diện Khu đô thị kiểu mẫu phường Thảo Nguyên phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo xã Vân Hồ phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu tập trung trao đổi về tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án giao thông và đô thị; trao đổi về những vướng mắc trong di chuyển hệ thống đường điện 110 kV có ảnh hưởng đến các dự án giao thông, đô thị; đồng thời kiến nghị tỉnh tháo gỡ thủ tục giao đất, xác định giá đất và xem xét phương án tạm nộp tiền sử dụng đất, tạo điều kiện để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhìn nhận rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai từng dự án; rà soát cụ thể những khó khăn, vướng mắc, phân định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan, đơn vị để tập trung tháo gỡ. Việc phối hợp phải thực chất, có đầu mối chịu trách nhiệm, có thời hạn hoàn thành, tránh tình trạng đùn đẩy, kéo dài thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư. Đối với các dự án giao thông, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, xây dựng tiến độ thi công chi tiết, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Các địa phương phải quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Riêng các dự án đường điện 110 kV, cần rà soát toàn bộ vị trí cột điện, thống nhất phương án di chuyển và xử lý tài sản sau thu hồi, hoàn thành trước ngày 15/11. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục đồng hành, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai, tài chính theo đúng quy định; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Qua đó, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vai trò động lực của khu vực Mộc Châu.