Kiểm tra tiến độ một số dự án nhà ở xã hội tại khu vực Vĩnh Phúc

Đoàn kiểm tra căn hộ mẫu thuộc dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, 5 dự án đang được triển khai với tổng số 4.069 căn nhà ở xã hội. Phần lớn các dự án đã bước vào giai đoạn thi công các hạng mục chính, một số công trình đang hoàn thiện.

Tại Khu đô thị Việt Đức Legend City, hạng mục nhà ở xã hội Kira Home giai đoạn 1 có 352 căn hộ, gồm 4 khối nhà được tổ chức thành 2 tòa T1 và T2, cao 9 tầng và 1 tầng kỹ thuật. Đến nay, 4 khối nhà đã hoàn thành phần kết cấu, cất nóc và đang hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Đoàn kiểm tra tiến độ dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu.

Đến nay, dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu đã ép cọc 8/9 tòa, trong đó, 5 tòa đã hoàn thành phần móng, 4 tòa đang thi công phần thân...

Còn dự án Khu nhà ở xã hội phường Phúc Thắng đã cơ bản hoàn thành hạ tầng, trong đó, khối nhà cao tầng đã hoàn thành phần khung, các công trình thấp tầng đang hoàn thành phần móng và thân.

Chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội phường Phúc Thắng báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công.

Tại Khu nhà ở xã hội thôn Rừng Cuông, xã Thiện Kế, các tòa nhà 11 tầng đang thi công đến tầng 8-10; khu nhà ở xã hội thấp tầng đã thi công khoảng 80% phần thô.

Tại dự án Nhà ở thuộc khu thiết chế công đoàn, Khu công nghiệp Bá Thiện, tòa CT1 đang thi công đến sàn tầng 14; tòa CT4 đang thi công cốt thép cột, vách tầng 2; tòa CT3 đã hoàn thành phần móng; tòa CT2 đã hoàn thành thí nghiệm cọc...

Chủ đầu tư Khu nhà ở xã hội thôn Rừng Cuông, xã Thiện Kế giới thiệu tổng quan về dự án.

Cùng với nỗ lực đảm bảo tiến độ xây dựng, các dự án đang thực hiện các thủ tục liên quan đến mua bán, cho thuê nhà ở xã hội. Cụ thể, tại khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu, chủ đầu tư đã ký 311 hợp đồng mua bán trong số các căn đủ điều kiện mở bán; khu thiết chế công đoàn Bá Thiện đã có 140 khách hàng đăng ký mua, trong đó, 100 khách hàng đã ký hợp đồng; tại dự án Khu nhà ở xã hội phường Phúc Thắng đã có 238 căn đủ điều kiện mua bán hoặc cho thuê theo quy định...

Đoàn kiểm tra căn nhà mẫu tại dự án Nhà ở thuộc khu thiết chế công đoàn, Khu công nghiệp Bá Thiện.

Qua kiểm tra thực tế, các dự án cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Các chủ đầu tư đã nỗ lực huy động nguồn lực, tổ chức thi công, khắc phục khó khăn để duy trì tiến độ. Chất lượng các công trình được kiểm soát theo yêu cầu, cơ bản tương đương với các công trình nhà ở thương mại.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, chi phí nhân công, nguồn cung và giá vật liệu xây dựng. Riêng Khu đô thị Việt Đức Legend City còn vướng giải phóng mặt bằng giai đoạn 2; một số nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết đang được thực hiện. Các chủ đầu tư đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Qua kiểm tra, lãnh đạo Sở Xây dựng ghi nhận nỗ lực của các chủ đầu tư trong việc bảo đảm tiến độ dự án. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục tập trung nhân lực, nguồn lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các dự án thực hiện đúng kế hoạch; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, tuân thủ quy hoạch, thiết kế, yêu cầu kỹ thuật và quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Khẳng định tầm quan trọng của các dự án nhà ở xã hội, lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư chủ động rà soát, xử lý những khó khăn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để hướng dẫn, tháo gỡ; việc xét duyệt đối tượng và thực hiện mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người dân, công nhân, người lao động đủ điều kiện sớm tiếp cận nhà ở.