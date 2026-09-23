Kiểm tra tiến độ khám sức khỏe toàn dân tại phường Láng: Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm chất lượng và tiến độ

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính cùng các phòng ban chuyên môn của thành phố; về phía cơ sở có lãnh đạo chủ chốt Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể phường Láng.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn tăng tốc cao điểm nhằm hoàn thành mục tiêu bao phủ khám sức khỏe cho toàn bộ nhân dân Thủ đô trước tháng 11-2026 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Xác định điểm nghẽn cần tháo gỡ

Báo cáo trước Đoàn kiểm tra về thực trạng địa bàn, đại diện UBND phường Láng cho biết, căn cứ phân loại của thành phố, địa phương đã rà soát 5 nhóm đối tượng, trong đó chính quyền cơ sở trực tiếp đảm nhiệm công tác tổ chức khám cho 33.636 người thuộc Nhóm 1 gồm người cao tuổi, đối tượng chính sách, người khuyết tật, mắc bệnh mạn tính; Nhóm 2 gồm học sinh và trẻ mầm non; cùng Nhóm 5 là các đối tượng còn lại trong độ tuổi lao động tự do và người chưa có hợp đồng lao động.

Chủ tịch UBND phường Láng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định sẽ chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh tiến độ, hoàn thành việc khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân trên địa bàn, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Ảnh: Mai Hoa

Nhằm triển khai nhiệm vụ, hệ thống chính trị phường Láng đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, bố trí nguồn kinh phí địa phương kết hợp kinh phí thành phố tạm cấp giao cho Trạm Y tế phường làm cơ quan thường trực. Nhờ sự phối hợp đồng bộ với Bệnh viện Giao thông vận tải và Bệnh viện Nhi Trung ương, địa phương đã ghi nhận kết quả rất tích cực đối với khối học sinh và trẻ em mầm non thuộc Nhóm 2, đạt tỷ lệ hoàn thành 97,05% với hơn 8.000 trường hợp được thăm khám chu đáo trước thềm năm học mới.

Tuy nhiên, bức tranh thực tế lại xuất hiện sự chênh lệch đáng lo ngại khi bước sang các nhóm đối tượng người trưởng thành và người cao tuổi. Tỷ lệ khám của các nhóm đối tượng còn lại do UBND phường chịu trách nhiệm còn hạn chế trên tổng số nhu cầu đã đăng ký.

Lý giải về kết quả này, lãnh đạo phường Láng cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc phần lớn người cao tuổi và diện chính sách trên địa bàn đã có thẻ bảo hiểm y tế, quen khám định kỳ tại các bệnh viện tuyến trên nên không muốn đi khám lại; thêm vào đó là tâm lý e ngại thủ tục hành chính, chỉ đi khám khi có bệnh của một bộ phận người dân. Cùng với đó là một số khó khăn trong việc hoàn thành, cập nhật dữ liệu hồ sơ điện tử lên hệ thống chung.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, đưa kết quả khám sức khỏe toàn dân về đích đúng hẹn

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra thực địa tại phường Láng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, mục tiêu cốt lõi của chuyến công tác là trực tiếp đồng hành, tháo gỡ điểm nghẽn, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ cơ sở hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đồng chí chỉ rõ, việc nhiều xã, phường trên địa bàn Thủ đô đã đạt tỷ lệ trên 90% chứng minh hệ thống kỹ thuật cùng quy trình chính sách hoàn toàn thông suốt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh quỹ thời gian toàn chiến dịch chỉ còn hơn 1 tháng để về đích trước tháng 11-2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Đảng ủy và UBND phường Láng phải lập tức tái cấu trúc toàn diện quy trình triển khai theo hướng bài bản, chặt chẽ, tạo chuyển biến thực chất ngay trong tháng 10.

Trước hết, địa phương cần quán triệt sâu sắc nguyên tắc: tỷ lệ hoàn thành không phải con số hành chính tự tính toán trên giấy tờ, mà được Trung ương và thành phố giám sát, đối soát trực tiếp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID).

Công an phường phải phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố khẩn trương rà soát, “làm sạch” và “khóa cứng” số liệu nhân khẩu thực tế; mọi biến động chuyển đi, vắng mặt hay lý do không tham gia khám đều phải được xác minh bằng hồ sơ minh bạch, không ước tính cảm tính.

Để biến quyết tâm thành hành động, hệ thống chính trị cơ sở phải chuyển mạnh sang phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Công tác mời khám cần chấm dứt ngay tình trạng “ai đến thì khám”, thay vài đó, phải phát giấy mời trực tiếp theo từng khung giờ và từng tổ dân phố nhằm giúp cơ sở y tế chủ động điều tiết công suất, người dân không phải chờ đợi lâu.

Địa phương cần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn của chính sách khám sức khỏe miễn phí; đồng thời linh hoạt xử lý các tình huống thực tiễn, tiếp nhận kịp thời những trường hợp lao động tự do. Đối với công dân đã khám định kỳ theo diện bảo hiểm y tế tại các bệnh viện tuyến trên, chính quyền phải lập danh sách xác nhận rõ ràng để kết nối, trích xuất dữ liệu đồng bộ về hệ thống chung, vừa bảo đảm độ bao phủ thực chất vừa tránh khám trùng lặp gây lãng phí nguồn lực.

Về phương án chuyên môn, UBND phường cần chủ động tính toán công suất phục vụ mỗi ngày, khẩn trương ký hợp đồng với các cơ sở y tế đủ năng lực nhằm bố trí đủ y bác sĩ, dây chuyền kỹ thuật và địa điểm khám thuận tiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “khám đến đâu, hoàn thiện hồ sơ điện tử đến đó. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, đồng chí Vũ Thu Hà yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “khám đến đâu, hoàn thiện hồ sơ điện tử đến đó”; làm nhanh nhưng phải chắc chắn và bảo đảm chất lượng y khoa.

Thành phố quán triệt kỷ luật tài chính nghiêm ngặt: Chỉ những hồ sơ được đẩy lên và xác thực thành công trên hệ thống điện tử mới đủ điều kiện nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí; nghiêm cấm triệt để việc lập hồ sơ khống, chạy theo thành tích hay khám qua loa, hình thức.

Khẳng định kết quả của phường Láng là mắt xích quan trọng trong bảng xếp hạng chung của toàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phân công “rõ người, rõ việc”, huy động lực lượng công an cùng các đoàn thể đồng loạt vào cuộc thực hiện khám cuốn chiếu dứt điểm từng khu dân cư.

Đồng chí cũng giao Sở Y tế và Sở Tài chính tiếp tục bám sát, duy trì lực lượng kỹ thuật túc trực thường xuyên để kịp thời tháo gỡ vướng mắc về đường truyền, phần mềm và thủ tục tài chính, bảo đảm hoàn thành 100% mục tiêu đúng tiến độ, vì quyền lợi chăm sóc sức khỏe toàn diện và lâu dài của nhân dân Thủ đô.

Hội nghị thống nhất quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm hoàn thành 100% mục tiêu đúng tiến độ, vì quyền lợi chăm sóc sức khỏe toàn diện và lâu dài của nhân dân. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo sâu sát của Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng Nguyễn Hồng Dân khẳng định địa phương sẽ nghiêm túc nhìn nhận các tồn tại, khẩn trương chấn chỉnh phương pháp tổ chức và siết chặt kỷ luật thực thi ở từng bộ phận. Đồng chí nhấn mạnh quyết tâm huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, dồn toàn lực triển khai đồng bộ các giải pháp để bứt phá tiến độ ngay trong tháng 10, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân trước tháng 11-2026 đúng như cam kết với thành phố.