Kiểm tra tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai và sắp xếp ổn định dân cư tại xã Muổi Nọi

Đoàn kiểm tra thực địa điểm sạt lở tại bản Lẩy, xã Muổi Nọi.

Đoàn kiểm tra thực địa các điểm sạt lở trên tuyến giao thông.

Đoàn đã kiểm tra thực địa khu vực sạt lở tại bản Lẩy, khảo sát khu vực dự kiến để nghiên cứu, bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách cho các hộ thuộc diện phải di chuyển tại bản Lẩy, xã Muổi Nọi.

Đoàn khảo sát khu vực dự kiến để nghiên cứu, bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách.

Trong tháng 8/2026, mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại xã Muổi Nọi, khiến 210 hộ dân ở các bản Bon, Phặng và Lẩy phải di dời khẩn cấp; trong đó, 27 hộ ở bản Lẩy nằm trong vùng đặc biệt nguy hiểm. Thiên tai còn gây hư hỏng nhiều nhà ở, thiệt hại diện tích lúa, hoa màu, công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt và hạ tầng thiết yếu. Tổng thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với xã Muổi Nọi.

Ngay sau thiên tai, xã Muổi Nọi đã huy động lực lượng sơ tán người dân đến nơi an toàn, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, huy động máy móc khắc phục sạt lở, khơi thông các tuyến giao thông. Về lâu dài, xã phối hợp với các sở, ngành xây dựng phương án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách tại bản Lẩy, quy mô 27 hộ, 135 nhân khẩu, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 23 tỷ đồng. Hiện địa phương đang hoàn thiện các thủ tục về đất đai, lâm nghiệp, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật để sớm triển khai dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Muổi Nọi phát biểu tại cuộc làm việc.

Để khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân, xã kiến nghị các cấp, ngành sớm khảo sát địa chất tại các khu vực sạt lở, bố trí tái định cư cho các hộ dân vùng nguy cơ cao; hỗ trợ kinh phí sắp xếp dân cư, khôi phục, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt và các công trình hạ tầng bị thiệt hại.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận sự chủ động của xã Muổi Nọi trong di dời dân và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí đề nghị xã phối hợp với các sở, ngành rà soát, phân loại các hộ dân vùng nguy cơ cao, bố trí quỹ đất di dời phù hợp; đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư, bảo đảm hạ tầng thiết yếu và sinh kế cho người dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong sắp xếp, ổn định dân cư, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; huy động các nguồn lực hợp pháp khôi phục công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng dân sinh và tăng cường quản lý đầu tư, xây dựng trên địa bàn.