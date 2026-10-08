Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đoạn qua phường Đông Kinh

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB phường Đông Kinh xem sơ đồ các hướng đường gom trên địa bàn

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng qua địa bàn phường Đông Kinh có chiều dài khoảng 11 km, diện tích đất thu hồi khoảng 114,47 ha, ảnh hưởng 717 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức, cộng đồng dân cư; có 95 trường hợp phải di chuyển nhà ở và 221 ngôi mộ.

Đại diện doanh nghiệp dự án trao đổi vướng mắc trong công tác GPMB hạng mục đường gom dân sinh tại Km28

Hiện trạng mặt bằng còn vướng mắc của hạng mục đường gom tại Km28

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, hạng mục đường gom, đường ngang có tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 8,5 ha, ảnh hưởng 161 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, công tác đo đạc, kiểm đếm đã hoàn thành đối với toàn bộ 161 hộ. Các cơ quan chuyên môn đã thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tạm tính đối với 159 hộ, với tổng kinh phí 16,16 tỷ đồng.

Qua tuyên truyền, vận động, 156 hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai đường gom trước. Ngoài ra, UBND phường đã tiếp nhận hồ sơ, mốc giới của 4 vị trí bổ sung để chuyển đơn vị khảo sát triển khai các bước tiếp theo.

Ban Chỉ đạo GPMB phường làm việc với các đơn vị liên quan

Đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia buổi kiểm tra

Đối với nút giao IC04 tại Km26+000, đơn vị chuyên môn đã đo đạc 151/151 thửa đất; kiểm đếm 90 thửa với diện tích 5,07 ha. Hiện còn 61 thửa thuộc 4 hộ gia đình, cá nhân, diện tích khoảng 3,68 ha chưa kiểm đếm. UBND phường Đông Kinh đã ban hành kế hoạch và thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp có đất bị ảnh hưởng bởi hạng mục này.

Đối với hạng mục trạm dừng nghỉ, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 13,5 ha, ảnh hưởng đến 42 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, công tác đo đạc và nghiệm thu sản phẩm đo đạc đã hoàn thành; hồ sơ đã được chuyển đến Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cao Lộc để triển khai kiểm đếm, phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Lãnh đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị nêu ý kiến tại cuộc họp

Tại buổi kiểm tra, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB các hạng mục đường gom, đường ngang và nút giao IC04. Cụ thể, một số vị trí còn vướng về xác định chủ sử dụng đất, đối tượng được bồi thường; một số hộ chưa thống nhất về chính sách, đơn giá; một số khu vực còn chồng lấn ranh giới sử dụng đất, diện tích thu hồi xen kẽ, ảnh hưởng đến tiến độ đo đạc, hoàn thiện hồ sơ dự án.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB phường kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB các hạng mục thuộc Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng trên địa bàn.

Cụ thể, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức chi trả cho các hộ dân theo quy định. Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu chủ động bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, tập trung thi công tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của dự án. Đồng thời, quan tâm giải quyết các kiến nghị, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.