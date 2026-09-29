Kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đông Kinh

Cùng tham gia buổi kiểm tra có đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra thực tế dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn phường

Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại phường Đông Kinh do Công ty Cổ phần Circle 52 Thành Phát làm chủ đầu tư; quy mô diện tích 7.596 m2, bao gồm khu nhà ở xã hội, khu nhà ở thương mại và các công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, ngay sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (tháng 12/2025), UBND phường đã chủ động phối hợp rà soát quy hoạch xây dựng; tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch và tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch... Tháng 4/2026, UBND phường đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phường Đông Kinh.

Đại diện nhà đầu tư phát biểu tại buổi kiểm tra

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, chủ đầu tư dự án đã thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích 6.342,4 m2. Đối với diện tích đất không phải thực hiện thoả thuận (gồm 343 m2 đất thuê trả tiền hằng năm và 295,5 m2 đất do Nhà nước quản lý), nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định.

Tại dự án, hiện vẫn còn hơn 608 m2 đất chủ đầu tư chưa hoàn thành việc thoả thuận để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đây là phần diện tích nằm xen kẹp trong ranh giới thực hiện dự án, do các gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng…

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh báo cáo các nội dung liên quan tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, đại diện UBND phường Đông Kinh và nhà đầu tư dự án đã báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai dự án; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ...

Đại diện Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra

Đại diện các sở, ngành liên quan cũng trao đổi, hướng dẫn nhà đầu tư và các đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng trình tự quy định; đồng thời làm rõ một số nội dung cần phối hợp giải quyết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong đó, yêu cầu chủ đầu tư tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân để sớm hoàn thành việc thỏa thuận, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng phần diện tích đất còn lại; chủ động hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư theo đúng tiến độ đã cam kết.

Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện phân kỳ đầu tư phù hợp với quy định và tiến độ triển khai dự án; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục giao đất đối với phần diện tích đất do Nhà nước quản lý theo quy định.

UBND phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chủ động nắm tình hình, kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, tập trung thực hiện các phần việc theo thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành các thủ tục pháp lý, tháo gỡ cơ bản những vướng mắc tồn tại, bảo đảm đủ điều kiện để khởi công dự án trong tháng 10/2026.