Kiểm tra tiến độ 4 dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng

Đoàn công tác đã kiểm tra tại 4 dự án, gồm: Khu NOXH Tổng kho 3 Lạc Viên (phường Ngô Quyền) có quy mô 16,91 ha, gồm 10 tòa chung cư 15 tầng với 4.448 căn hộ, tổng mức đầu tư 4.865 tỷ đồng; Khu NOXH tại Khu đô thị Cầu Rào 2 (phường An Biên) với diện tích 7,31 ha gồm 4 tòa 15 tầng với 1.880 căn hộ, tổng mức đầu tư 1.939 tỷ đồng; Dự án NOXH Đầm Bắc Giang (phường Hồng Bàng) gồm 6 tòa 20 tầng với 2.319 căn hộ, tổng mức đầu tư 3.095 tỷ đồng và Dự án Khu NOXH tại phường An Dương quy mô 26 ha gồm 14 tòa nhà với 2.760 căn hộ, tổng mức đầu tư 2.998 tỷ đồng.

Đến nay, toàn TP đã hoàn thành 3.995 căn hộ (đạt 56% kế hoạch năm 2026); dự kiến từ nay đến cuối năm, nhiều dự án sẽ cất nóc để phấn đấu đạt 7.160 căn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu TP và Chính phủ giao.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Đỗ Thành Trung đã nghe báo cáo cụ thể về tiến độ thi công từng hạng mục và các công việc đang triển khai. Đến nay, Dự án Tổng kho 3 Lạc Viên đã cơ bản hoàn thiện 4 tòa (CT3A, CT3B, CT4A, CT4B) đang chuẩn bị nghiệm thu bàn giao, 2 tòa đang thi công phần thân và 4 tòa đang thi công móng.

Đối với dự án Khu NOXH tại Khu đô thị Cầu Rào 2 đã được bàn giao 100% mặt bằng và đang thi công móng, tầng 1 của 4 tòa tháp. Dự án NOXH Đầm Bắc Giang đã giải phóng mặt bằng được 5,1 ha (đạt 75%), đã bàn giao 4,9 ha đất trong đợt 1 để chuẩn bị khởi công.

Riêng dự án Khu NOXH tại phường An Dương đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và đang trích đo phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Qua kiểm tra, nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án, Chủ tịch UBND TP Đỗ Thành Trung yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, bố trí đủ nhân lực để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. Đối với các dự án chưa triển khai thi công, cần rà soát phương án bố trí các khu chung cư hợp lý, phù hợp với nhu cầu của thị trường và bảo đảm tiện ích của cư dân.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, phát triển NOXH không chỉ dừng ở việc xây dựng các căn hộ mà cần quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, nhất là trường học các cấp, công trình văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của người dân khi chuyển đến sinh sống.

Đặc biệt, giá bán, giá cho thuê NOXH phải được tính toán phù hợp với khả năng chi trả của người dân, nhất là công nhân, người thu nhập thấp, tạo điều kiện để các đối tượng có nhu cầu thực sự có thể tiếp cận nhà ở.

Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các chủ đầu tư kịp thời báo cáo chính quyền địa phương và các sở, ngành để tổng hợp, đề xuất TP xem xét, giải quyết.

TP sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm hoàn thành và đưa sản phẩm ra thị trường, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.