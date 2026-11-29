Thiết lập hành lang pháp lý cho kiểm tra từ xa và lưu vết dữ liệu

Thông tư số 89/2026/TT-BTC lần đầu tiên thiết lập cơ sở pháp lý rõ ràng cho hoạt động kiểm tra thuế điện tử, qua đó giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp giữa cơ quan Thuế và người nộp thuế, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước. Toàn bộ quá trình kiểm tra được vận hành qua cổng giao tiếp điện tử dựa trên hệ thống quản lý thuế cùng nguồn dữ liệu do người nộp thuế cung cấp. Các tài liệu gồm hồ sơ giải trình, thông báo, biên bản, kết luận và quyết định xử lý đều được trao đổi, ký số và lưu trữ tập trung trên nền tảng số để phục vụ công tác truy vết, tra cứu thông tin thuận lợi.

Việc triển khai kiểm tra từ xa không đồng nghĩa với việc hệ thống phần mềm tự động phát hiện sai lệch rồi kết luận vi phạm ngay lập tức. Thông qua phương thức điện tử, cơ quan Thuế thực hiện kiểm tra trực tiếp trên bộ hồ sơ do người nộp thuế gửi lên. Quy trình kiểm tra thuế đối với tổ chức và doanh nghiệp tại Quyết định số 1161/QĐ-CT đã cụ thể hóa lộ trình xử lý nghiệp vụ cho hồ sơ điện tử. Theo đó, hoạt động kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan Thuế tuân theo nguyên tắc quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra trực tuyến trên dữ liệu điện tử.

Căn cứ Điều 22 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, các loại hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế được rà soát theo cơ chế quản lý rủi ro có ứng dụng công nghệ hỗ trợ. Hệ thống công nghệ thông tin sẽ tự động sàng lọc, đánh giá và khoanh vùng những hồ sơ thuế có mức độ rủi ro cao. Sau đó, công chức thuế trực tiếp rà soát các nội dung rủi ro do hệ thống cảnh báo, tiến hành đối chiếu tờ khai với dữ liệu kỳ trước, hóa đơn điện tử và cơ sở dữ liệu thuế. Nếu không phát hiện sai lệch, quy trình xử lý sẽ kết thúc.

Trường hợp cần làm rõ thông tin, cơ quan Thuế sẽ ban hành thông báo lần thứ nhất để người nộp thuế giải trình trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc. Dù thực hiện theo phương thức truyền thống hay trên môi trường điện tử, quy trình kiểm tra vẫn bảo đảm hai lần thông báo và dành cho doanh nghiệp thời hạn 10 ngày sau mỗi lần thông báo để chuẩn bị chứng từ, hồ sơ giải trình. Đáng chú ý, nếu phải chuyển sang kiểm tra trực tiếp tại trụ sở người nộp thuế, bộ phận kiểm tra có trách nhiệm kế thừa toàn bộ dữ liệu, thông tin và hồ sơ đã đối chiếu trước đó để tập trung vào những nội dung chưa rõ, thay vì thực hiện kiểm tra lại từ đầu.

Theo Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026 - 2030, ngành Thuế đặt mục tiêu 100% tờ khai được kiểm tra tự động và 100% việc lựa chọn người nộp thuế đưa vào kế hoạch kiểm tra rủi ro hằng năm được thực hiện qua phần mềm. Với lộ trình đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và kết nối liên thông cơ sở dữ liệu do Bộ Tài chính công bố, hoạt động kiểm tra thuế sẽ dịch chuyển mạnh sang phương thức điện tử dựa trên dữ liệu thay vì phụ thuộc vào các đoàn kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp.

Tổ chức hồ sơ số bài bản và tối ưu quy trình giải trình đúng hạn

Việc mở rộng kiểm tra thuế trên môi trường điện tử vừa hiện đại hóa nghiệp vụ quản lý nhà nước, vừa giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính cho cả cơ quan Thuế lẫn doanh nghiệp. Phương thức này cho phép cơ quan quản lý tập trung nguồn lực vào các trường hợp có rủi ro cao, giảm tiếp xúc trực tiếp và hạn chế nguy cơ phát sinh phiền hà. Tuy nhiên, chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp không mất đi mà chuyển dịch sang yêu cầu về chất lượng dữ liệu và tốc độ phản hồi thông tin.

Để chủ động đáp ứng các cuộc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy lưu giữ đủ chứng từ giấy sang xây dựng hệ thống hồ sơ số có khả năng truy xuất nhanh, thể hiện đầy đủ thông tin về giao dịch, doanh thu, hợp đồng, hóa đơn và sổ sách kế toán. Theo khuyến nghị của EY Việt Nam, doanh nghiệp nên chỉ định đầu mối phụ trách rõ ràng, hệ thống hóa vị trí lưu trữ các tài liệu trọng yếu và bảo đảm dữ liệu kế toán có thể trích xuất nhanh chóng theo các định dạng điện tử thông dụng. Việc rà soát mức độ sẵn sàng của hạ tầng lưu trữ, cơ sở dữ liệu kế toán và quy trình truy xuất không chỉ tối ưu hóa khâu vận hành mà còn quyết định khả năng tuân thủ thời hạn cung cấp tài liệu trong quy trình kiểm tra.

Bên cạnh công tác lưu trữ, doanh nghiệp cần phân công cụ thể nhân sự đầu mối tiếp nhận thông báo và duy trì thói quen kiểm tra thường xuyên tài khoản thuế điện tử, email, điện thoại cũng như ứng dụng thuế. Việc theo dõi liên tục thay vì chỉ đăng nhập vào kỳ kê khai giúp doanh nghiệp không bỏ sót thông báo từ cơ quan chức năng và không đánh mất cơ hội giải trình hồ sơ ngay từ giai đoạn đầu.

Đối với hồ sơ giải trình gửi lên hệ thống thuế điện tử, doanh nghiệp cần trình bày bám sát từng nội dung cơ quan Thuế yêu cầu, nêu rõ căn cứ pháp lý, bảng số liệu đối chiếu và bộ chứng từ chứng minh tương ứng. Cách làm tập trung giúp cơ quan Thuế rút ngắn thời gian xử lý, đồng thời hạn chế nguy cơ thông tin dư thừa bị hiểu sai hoặc dẫn đến mở rộng phạm vi kiểm tra không cần thiết. Nhờ nền tảng số hóa minh bạch và có khả năng lưu vết toàn trình, doanh nghiệp có thể chủ động theo dõi trạng thái giải quyết hồ sơ, cung cấp giải trình từ xa mà không cần trực tiếp đến cơ quan Thuế, qua đó tiết giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.