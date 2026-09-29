Kiểm tra thực tế các điểm ách tắc dòng chảy gây ngập úng khi mưa lớn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra thực trạng sông Vinh.

Đoàn đã kiểm tra khu vực cống tiêu núi Long thuộc hệ thống tiêu thoát nước đô thị khu vực hồ Thành, tuyến dòng chảy đi qua chợ Tây Thành, dọc đường Ngô Sỹ Liên, qua đường 39 m và kênh Bắc, tiêu sang khu vực núi Long; khu vực ngã ba Nấp, nơi giao giữa sông nhà Lê và sông Vinh; kiểm tra tình trạng ách tắc trên sông Lý, đoạn qua phường Đông Quang...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra thực trạng lấn chiếm lòng cống tiêu khu vực núi Long.

Hệ thống tiêu thoát nước khu vực núi Long bồi lắng, cây cối mọc um tùm, gây cản trở dòng chảy.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, tại nhiều vị trí, dòng chảy bị thu hẹp, cản trở khả năng tiêu thoát nước. Đặc biệt, tại một số đoạn qua khu dân cư, từng mảng rau muống, bèo và cây cối mọc um tùm, phủ kín mặt nước; một số vị trí có tình trạng bồi lắng, rác thải và vật cản làm ảnh hưởng đến dòng chảy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra khu vực ngã ba Nấp, nơi giao giữa sông nhà Lê và sông Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi và chính quyền địa phương rà soát toàn bộ hiện trạng hệ thống sông, kênh, cống tiêu; xác định cụ thể nguyên nhân gây ách tắc, những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến tiêu thoát nước để có phương án xử lý.

Khu vực ngã ba Nấp, nơi giao giữa sông nhà Lê và sông Vinh.

Trước mắt, các đơn vị cần tập trung phát quang cây cối, bèo, rau muống và thu gom rác, khơi thông dòng chảy tại các điểm ách tắc; đồng thời kiểm tra, xử lý những vị trí bồi lắng, thu hẹp lòng sông.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc khơi thông phải được thực hiện đồng bộ, bảo đảm năng lực tiêu thoát nước của cả hệ thống, nhất là tại các khu vực đô thị và khu dân cư đông người.

Bèo, rau muống phủ kín mặt nước sông Lý.

Cùng với xử lý trước mắt, các đơn vị liên quan cần đánh giá tổng thể năng lực tiêu thoát của hệ thống, chủ động đề xuất giải pháp lâu dài, không để tình trạng ách tắc kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng khi xảy ra mưa lớn.