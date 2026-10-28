Kiểm tra thực địa tình hình triển khai đầu tư hạ tầng tại một số khu công nghiệp

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem bản đồ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn I mở rộng (phường Đồng Văn).

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo các phường: Tiên Sơn, Đồng Văn, Duy Tiên, Kim Thanh, Kim Bảng và đại diện các chủ đầu tư hạ tầng KCN.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Kim Bảng IV (phường Kim Thanh, phường Kim Bảng).

Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại 5 KCN gồm: Đồng Văn V (giai đoạn 1), Đồng Văn VI, Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng và KCN Kim Bảng IV. Nội dung kiểm tra tập trung vào tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bố trí tái định cư, di dời các công trình điện, xây dựng hệ thống giao thông kết nối và việc xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Kiểm tra thực địa tại các KCN, Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh, đại diện các chủ đầu tư hạ tầng KCN đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các KCN. Theo đó, 5 KCN có tổng diện tích đất GPMB là 1.042,21 ha. Đến nay, đã GPMB được 721,36 ha, đạt 69,21%; còn 320,85 ha, chiếm 30,79%, chưa hoàn thành.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác kiểm tra dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn I mở rộng (phường Đồng Văn).

KCN Đồng Văn V (giai đoạn 1) có diện tích GPMB 237,29ha. Đến nay, phường Duy Tiên đã GPMB được 153,6/158,3ha, đạt 97%; phường Tiên Sơn đạt 78,69/79ha, tương đương 99,61%. Dự án khởi công ngày 10/10/2025, khối lượng thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 30%; trạm xử lý nước thải dự kiến hoàn thành, vận hành thử nghiệm trong tháng 12/2026. Tuy nhiên, dự án còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến đơn giá thuê đất, bố trí tái định cư cho 2 hộ dân, hỗ trợ các hộ sản xuất đa canh; việc di dời đường điện 22kV, 35kV còn chậm. Đặc biệt, KCN chưa có đường giao thông kết nối với Quốc lộ 38, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công.

Tại KCN Đồng Văn VI, GPMB mới đạt 9,6ha/250 ha, còn vướng mắc trong công tác thu hồi đất, hỗ trợ đối với các hộ sử dụng đất đa canh. Các đường điện 22kV, 35kV chưa được di dời. KCN chưa có đường giao thông kết nối độc lập, hiện đang sử dụng tuyến đường ĐH.05 nên khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu để thi công.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem bản đồ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III (phường Đồng Văn).

KCN hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình rộng 223ha. Phường Tiên Sơn và Đồng Văn đã hoàn thành 100% công tác GPMB; phường Duy Tiên đạt 99,85%, còn khoảng 0,12 ha chưa GPMB do vướng mắc trong chi trả bồi thường và di dời mồ mả. Dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục công trình kỹ thuật và đưa vào khai thác song khó khăn hiện nay là chưa có đường giao thông kết nối KCN với Quốc lộ 38

Đối với KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng hiện đang hoạt động, đã GPMB được 146,74ha/147,98ha, đạt tỷ lệ 99,12%, còn lại khoảng 1,24ha đất chưa GPMB được do chưa bố trí được vị trí tái định cư và chưa di dời được mồ mả trong phạm vi thực hiện dự án. Khó khăn vướng mắc chính là dự án khu tái định cư và dự án nâng cấp mở rộng nghĩa trang Giáp Nhất để phục vụ công tác GPMB chưa hoàn thành.

KCN Kim Bảng IV dự kiến khởi công tháng 12/2026, hiện còn 21,71ha chưa GPMB; trong đó, phường Kim Thanh còn 2,46ha, phường Kim Bảng còn 19,25ha. Khó khăn hiện nay là chưa có đường giao thông kết nối với KCN, theo quy hoạch tuyến đường T3 kết nối với KCN do Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư hiện nay mới chỉ đang triển khai các bước trích đo để thực hiện nhiệm vụ GPMB.

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc nêu trên, đại diện các sở, ngành; Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh; các chủ đầu tư hạ tầng KCN đã trao đổi, làm rõ các khó khăn, vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; đồng thời đề xuất giải pháp phối hợp giữa cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và chủ đầu tư nhằm xử lý những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tập trung rà soát các thủ tục liên quan, xác định trách nhiệm của từng đơn vị và hướng giải quyết đối với những nội dung còn chưa thống nhất.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác xem bản đồ GPMB dự án KCN Đồng Văn V.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan tập trung cao độ để hoàn thiện công tác GPMB phục vụ xây dựng các KCN; cần rà soát từng vị trí, từng trường hợp còn vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại; rà soát, áp dụng đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định kết hợp với hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đủ điều kiện, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật.

Khẩn trương phối hợp di dời đường dây điện 22 kV, 35 kV và các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng; xác định rõ trách nhiệm, kinh phí và thời hạn hoàn thành để đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật và công tác thu hút đầu tư vào KCN Đồng Văn V, KCN Đồng Văn VI.

Các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công các tuyến đường kết nối và các hạng mục liên quan. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường D1 đoạn từ Km0+943 đến Km7+117, để tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư trong việc kết nối giao thông của các KCN Đồng Văn V, Đồng Văn VI và KCN hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình; đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công tuyến đường T3 kết nối với KCN Kim Bảng IV, bảo đảm phục vụ công tác thi công và thu hút đầu tư.

Đồng thời, yêu cầu UBND phường Đồng Văn sớm hoàn thành hạ tầng khu tái định cư, mở rộng nghĩa trang phường Bạch Thượng, đảm bảo phục vụ công tác GPMB của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng. UBND phường Tiên Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, phương án bố trí tái định cư, phục vụ công tác GPMB KCN Đồng Văn V.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện hạ tầng các KCN đối với phát triển sản xuất công nghiệp, đồng chí Nguyễn Cao Sơn yêu cầu các địa phương, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình và thời hạn thực hiện từng phần việc; thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời báo cáo những khó khăn phát sinh, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn về GPMB và hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng các KCN, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.