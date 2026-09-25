Kiểm tra thực địa Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, dồn lực đẩy nhanh tiến độ

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ nghe báo cáo tiến độ dự án.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; một số sở, ban, ngành tỉnh; Đảng ủy xã Bình Lư; đại diện các nhà thầu thi công công trình.

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các nghị quyết của HĐND tỉnh về triển khai dự án, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ. Đến thời điểm báo cáo, về phía tỉnh Lai Châu đã thu hồi và bàn giao 414.188,4m² đất, đạt 100% diện tích thu hồi theo phương án đã phê duyệt; tuyến điện 35kV đã di dời. Tại Lào Cai, đã thu hồi 15,54ha trong tổng số 29,38ha diện tích đo đạc, tạo mặt bằng thi công đường công vụ, khu vực cửa hầm và một số hạng mục liên quan.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành thường xuyên kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công dự án.

Thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân tại cuộc kiểm tra ngày 10/8/2026, đến nay, Đảng uỷ UBND tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ phân công lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; bàn giao mặt bằng khu vực đường công vụ và cửa hầm phía tỉnh Lào Cai cho các nhà thầu. Hiện tại, đang chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để thi công các hạng mục.

Dự án đang được các nhà thầu thi công tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục.

Kiểm tra thực tế dự án, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi, kiểm tra hiện trường; chủ động làm việc với UBND tỉnh Lào Cai để thống nhất phạm vi, ranh giới và phương án xử lý đoạn tuyến chồng lấn với các dự án tại phường Sa Pa; ưu tiên bàn giao kịp thời các vị trí phục vụ thi công cửa hầm, đường công vụ và các hạng mục trên đường găng tiến độ. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện, thẩm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục còn lại theo thẩm quyền; tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng và an toàn thi công. Đảng ủy xã Bình Lư tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công; bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện để dự án triển khai thuận lợi.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ động viên đội ngũ công nhân thi công dự án.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân cũng đề nghị, các nhà thầu thi công huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức nhiều mũi thi công, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công, nhất là đối với hạng mục hầm đẩy nhanh tiến độ thi công từ hai phía; bảo đảm khối lượng thi công tương xứng với nguồn vốn đã được tạm ứng; gắn chất lượng công trình với công tác đảm bảo an toàn lao động.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ thi công các hạng mục của dự án thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.