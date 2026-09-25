Kiểm tra thực địa 2 dự án du lịch Vườn Địa Đàng và thác trắng đèo Hoàng Liên

Tham gia đoàn kiểm tra gồm các thành viên được UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND; đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn và Công ty cổ phần kinh doanh xi-măng miền Bắc.

Đoàn kiểm tra hồ sơ thiết kế thi công Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, xác nhận một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện 2 dự án. Các nội dung được kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu có liên quan nhằm làm rõ hiện trạng, quá trình thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định của pháp luật. Đoàn cũng xem xét các nội dung theo kiến nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn; kiểm tra thực tế các hạng mục, nội dung có liên quan tại khu vực thực hiện dự án để có cơ sở đối chiếu với hồ sơ, tài liệu và các quy định hiện hành.

Đoàn kiểm tra thực địa khu 2, Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây.

... kiểm tra khu trò chơi tại Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây.

Qua kiểm tra thực địa, đoàn kiểm tra tổng hợp, đối chiếu các nội dung đã xác nhận tại hiện trường với hồ sơ, tài liệu do các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cung cấp. Đây là cơ sở để làm rõ việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án quần thể du lịch Vườn Địa Đàng và dự án du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên.

Việc kiểm tra thực địa của Đoàn kiểm tra, phục vụ công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với 2 dự án và xem xét, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp theo quy định.