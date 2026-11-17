Samsung Galaxy đang phát triển tính năng "Kiểm tra thiết bị người gọi" (Caller device check), giúp phát hiện và cảnh báo các cuộc gọi giả danh người thân trong danh bạ. Công cụ này được tích hợp thẳng vào ứng dụng Điện thoại và dùng giao thức nhắn tin RCS để kiểm tra cuộc gọi đến có thật sự phát ra từ thiết bị của người quen hay không.

Thông tin trên được phát hiện qua mã nguồn rò rỉ, theo SammyGuru và Android Authority. Samsung chưa xác nhận chính thức, nên các chi tiết dưới đây vẫn có thể thay đổi khi tính năng đến tay người dùng.

Vì sao ID người gọi không còn đủ đáng tin?

Các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi. Một trong số đó là dùng phần mềm giả mạo ID người gọi, khiến màn hình hiển thị đúng tên và số của người thân đã lưu trong danh bạ. Với người nhận cuộc gọi, tên hiển thị gần như là căn cứ duy nhất để quyết định có tin hay không.

Tính năng mới của Samsung nhắm vào đúng điểm yếu này. Thay vì chỉ dựa vào thông tin hiển thị, hệ thống sẽ đối chiếu thêm một lớp xác minh ở cấp thiết bị.

Màn hình cuộc gọi trên điện thoại Samsung Galaxy

Tin nhắn ẩn qua RCS: cách hệ thống kiểm tra người gọi

Theo mã nguồn rò rỉ, khi có cuộc gọi đến từ một số trong danh bạ, điện thoại sẽ gửi một tin nhắn ẩn qua RCS để đối chiếu. Mục đích là xác định cuộc gọi có xuất phát từ đúng thiết bị của người quen hay không.

Quá trình kiểm tra tiêu tốn tối đa 48 byte dữ liệu mạng, một dung lượng rất nhỏ. Nếu thiết bị không khớp, một cảnh báo nguy hiểm sẽ lập tức xuất hiện trên màn hình. Trường hợp kẻ gian dùng phần mềm giả mạo ID để đóng giả người thân là tình huống mà cơ chế này hướng tới.

Dữ liệu có rời khỏi máy không?

Dù cần kết nối mạng để xác thực, tính năng được thiết kế với ưu tiên bảo mật cao. Toàn bộ quá trình đối chiếu danh bạ chỉ diễn ra cục bộ trên thiết bị của người dùng. Thông tin liên lạc và nội dung cuộc gọi không bị gửi đến máy chủ của Samsung.

One UI 9.5 sẽ giúp bảo mật dữ liệu người dùng tốt hơn

Giới hạn cần biết trước khi kỳ vọng

Dựa trên dữ liệu được trích xuất, công cụ có một số điều kiện hoạt động cụ thể. Bảng dưới đây tóm tắt các điểm chính.

Như vậy, tính năng này không phải lá chắn toàn diện. Các cuộc gọi từ số lạ, vốn là kênh tiếp cận phổ biến của kẻ gian, nằm ngoài khả năng xác minh của công cụ. Người dùng vẫn cần cảnh giác với những cuộc gọi không có trong danh bạ.

Từ Google Pixel đến Galaxy: lộ trình dự kiến

Cơ chế bảo mật tương tự từng xuất hiện trên dòng Google Pixel hồi đầu năm nay và hiện đang được tùy biến cho Samsung Galaxy. Các chuyên gia dự đoán công cụ sẽ được phát hành chính thức cùng bản cập nhật One UI 9.5.

Menu cài đặt Galaxy AI trên điện thoại Samsung

Nếu theo lộ trình thường niên, phiên bản phần mềm này có thể ra mắt cùng dòng Galaxy S27 vào đầu năm 2027. Bên cạnh đó, ứng dụng Điện thoại trên bản cập nhật này cũng được kỳ vọng có giao diện tìm kiếm hoàn toàn mới.

Điều cần chờ từ Samsung

Việc bổ sung lớp bảo vệ bằng RCS cho thấy nỗ lực của hãng trong việc ngăn chặn rủi ro lừa đảo qua mạng viễn thông. Nếu được triển khai đúng như mã nguồn cho thấy, người dùng có thể kỳ vọng một môi trường liên lạc an toàn hơn.

Tuy nhiên, vì tính năng mới chỉ được phát hiện qua mã nguồn thử nghiệm, thời điểm ra mắt, phạm vi thiết bị hỗ trợ và cách vận hành thực tế vẫn cần chờ Samsung xác nhận chính thức.