Ngày 20-11, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 thuộc Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam), đã tổ chức kiểm tra tình trạng xói lở khu vực mố, trụ cầu Quán Hàu tại Km671+500, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị.

Đây là hoạt động thuộc công tác kiểm tra, theo dõi tình trạng kết cấu hạ tầng đường bộ, nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh có thể gây xói lở lòng sông, khu vực móng mố, trụ cầu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng chịu lực và sự ổn định của công trình. Vì vậy, việc kiểm tra, theo dõi diễn biến xói lở tại các vị trí cầu qua sông có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, chủ động ứng phó với thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông.

Tại hiện trường, lực lượng kiểm tra đã sử dụng thuyền tiếp cận các vị trí trụ cầu giữa dòng, sử dụng sào và thiết bị đo để kiểm tra độ sâu nước, xác định diễn biến địa hình lòng sông khu vực chân trụ. Đồng thời, đối chiếu mực nước với thước đo gắn trên thân trụ cầu và các số liệu theo dõi trước đó nhằm đánh giá những biến đổi có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Kiểm tra diễn biến lòng sông khu vực chân trụ cầu Quán Hàu trên Quốc lộ 1.

Quá trình kiểm tra được thực hiện trong điều kiện thời tiết bất lợi, dòng chảy mạnh. Các thành viên tham gia được trang bị phương tiện bảo hộ, áo phao và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc.

Kết quả kiểm tra bước đầu tại cầu Quán Hàu cho thấy kết cấu mố, trụ cầu ổn định, chưa phát hiện dấu hiệu xói lở bất thường. Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 tiếp tục tổng hợp số liệu, theo dõi diễn biến và kịp thời báo cáo, đề xuất Khu Quản lý đường bộ II xem xét, chỉ đạo xử lý khi phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Hoạt động kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, nhất là tại các vị trí cầu qua sông, những khu vực chịu tác động trực tiếp của dòng chảy và có nguy cơ xói lở trong mùa mưa lũ.

Tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành quy định về an toàn giao thông.

Cùng với công tác kiểm tra an toàn công trình cầu, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông đến người điều khiển phương tiện tại các trạm thu phí, trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại các địa điểm tuyên truyền, cán bộ Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 và lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp trao đổi, phát tờ rơi, hướng dẫn lái xe chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa tai nạn trong điều kiện thời tiết mưa lũ.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện; đi đúng làn đường, không dừng, đỗ trái quy định, không quay đầu hoặc đi ngược chiều trên đường cao tốc; kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi khởi hành, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý và không điều khiển phương tiện khi mệt mỏi hoặc đã sử dụng rượu, bia.

Đặc biệt, trong mùa mưa lũ, người điều khiển phương tiện được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin thời tiết, tình trạng giao thông trên tuyến; không cố tình đi qua những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết; nghiêm túc chấp hành hệ thống biển báo, cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp tại các địa điểm tập trung nhiều phương tiện vận tải, nhất là phương tiện đường dài, các nội dung khuyến cáo được chuyển tải đến người tham gia giao thông một cách thiết thực, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.