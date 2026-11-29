Học sinh Trường Tiểu học và THCS UNIGO.

Trong bối cảnh giáo dục chú trọng cá nhân hóa học tập, kiểm tra, đánh giá theo đề chung đối với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12 theo Thông tư 89 đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm chuẩn đầu ra, vừa nhận diện sự khác biệt về năng lực, nhu cầu học tập của mỗi học sinh. Chuẩn hóa đánh giá không chỉ nhằm đối sánh kết quả mà còn cần cung cấp dữ liệu để nhà trường điều chỉnh dạy học, giúp học sinh khắc phục những hạn chế và phát huy thế mạnh.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, PGS.TS. Phan Thị Thanh Thảo, chuyên gia giáo dục, Cố vấn cao cấp Trường Tiểu học và THCS UNIGO, phân tích mối quan hệ giữa kiểm tra theo đề chung, ứng dụng công nghệ và cá nhân hóa học tập; đồng thời đề xuất cách khai thác kết quả đánh giá để cải thiện chất lượng giáo dục.

Chuẩn hóa đánh giá và cá nhân hóa học tập: Góc nhìn từ chính sách giáo dục

- Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 89, quy định Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học. Bà đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa chuẩn hóa kiểm tra, đánh giá và cá nhân hóa học tập?

Tôi cho rằng chuẩn hóa kiểm tra, đánh giá và cá nhân hóa học tập không phải là hai định hướng đối lập mà có mối quan hệ bổ trợ cho nhau.

PGS.TS. Phan Thị Thanh Thảo: Chuẩn hóa đánh giá giúp xác lập một mặt bằng tham chiếu chung về những yêu cầu mà học sinh cần đạt được. Trong khi đó, cá nhân hóa học tập hướng tới việc tìm ra con đường phù hợp để mỗi học sinh có thể đạt được những yêu cầu đó, trên cơ sở năng lực, nhu cầu và tốc độ học tập của từng em.

Từ góc độ chính sách, việc tổ chức kiểm tra theo đề chung có thể góp phần tăng cường tính khách quan, trung thực, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, giá trị của chính sách không nên chỉ được nhìn nhận ở khả năng chuẩn hóa điểm số hay đối sánh kết quả giữa các trường. Điều quan trọng hơn là sử dụng kết quả đánh giá để nhận diện thực chất chất lượng giáo dục, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học.

Trong giáo dục hiện đại, đánh giá không chỉ là đánh giá kết quả học tập (Assessment of Learning), mà còn là đánh giá vì sự tiến bộ của người học (Assessment for Learning) và giúp người học phát triển năng lực tự đánh giá, tự điều chỉnh quá trình học tập (Assessment as Learning). Đây cũng chính là nền tảng để thực hiện cá nhân hóa học tập.

Những nền tảng công nghệ như Uneed.vn, với định hướng kết hợp đánh giá kiến thức, phân tích dữ liệu bằng AI và hỗ trợ cá nhân hóa học tập, là một hướng tiếp cận đáng quan tâm trong quá trình đổi mới giáo dục phổ thông.

Chuẩn hóa là xác định đích đến chung, còn cá nhân hóa học tập là tìm ra con đường phù hợp để mỗi học sinh đến được đích đó.

PGS.TS. Phan Thị Thanh Thảo.

Cá nhân hóa học tập: Từ định hướng giáo dục đến thực tiễn nhà trường

- Bà có những khuyến nghị gì để các nhà trường vừa đáp ứng yêu cầu kiểm tra, đánh giá theo đề chung, vừa triển khai hiệu quả mô hình cá nhân hóa học tập?

PGS.TS. Phan Thị Thanh Thảo: Theo tôi, một trong những thách thức lớn nhất của giáo dục phổ thông hiện nay là làm thế nào để bảo đảm các yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, đồng thời đáp ứng được sự khác biệt của từng học sinh. Trong cùng một lớp học, các em có thể khác nhau về nền tảng kiến thức, khả năng tiếp thu, tốc độ học tập và nhu cầu được hỗ trợ.

Muốn triển khai cá nhân hóa học tập một cách thực chất, tôi cho rằng các nhà trường cần tập trung vào ba vấn đề.

Thứ nhất, cần có cơ chế đánh giá kiến thức thường xuyên, khách quan và có tính độc lập tương đối với hoạt động giảng dạy trực tiếp. Cá nhân hóa học tập phải bắt đầu từ việc hiểu đúng người học. Nếu không có dữ liệu đáng tin cậy về năng lực và những khoảng trống kiến thức của từng học sinh thì rất khó xây dựng được lộ trình học tập phù hợp.

Thứ hai, cần tăng cường ứng dụng công nghệ để phân tích dữ liệu học tập. Các nền tảng như Uneed.vn có thể hỗ trợ nhà trường thu thập và phân tích kết quả đánh giá ở cấp độ từng học sinh, từng lớp, từng khối lớp và từng nội dung kiến thức.

Chẳng hạn, hai học sinh cùng đạt 7 điểm môn Toán nhưng một em còn hạn chế về hình học, trong khi em còn lại chưa nắm vững kiến thức về phân số. Nếu chỉ nhìn vào điểm số, chúng ta khó nhận diện được sự khác biệt này. Thông qua phân tích dữ liệu bài làm, công nghệ có thể hỗ trợ giáo viên nhận diện cụ thể những nội dung kiến thức cần bổ sung để đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp.

Thứ ba, cần chuyển hóa dữ liệu đánh giá thành các quyết định chuyên môn. Nếu một tỷ lệ lớn học sinh trong cùng một khối lớp chưa đáp ứng được yêu cầu ở một nội dung kiến thức, nhà trường cần xem xét lại cách thức tổ chức giảng dạy. Nếu khoảng trống kiến thức chỉ xuất hiện ở một số học sinh, giáo viên cần xây dựng phương án hỗ trợ riêng cho các em.

Như vậy, cùng một nguồn dữ liệu đánh giá có thể phục vụ hai mục tiêu: cải tiến chất lượng giảng dạy của nhà trường và cá nhân hóa quá trình học tập của học sinh. Đây cũng là định hướng mà tôi khuyến nghị đối với Trường Tiểu học và THCS UNIGO.

Cá nhân hóa học tập không có nghĩa là mỗi học sinh phải học một chương trình khác nhau, mà là mỗi học sinh được hỗ trợ bằng một lộ trình phù hợp để đạt được những mục tiêu giáo dục chung.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS UNIGO trong một hoạt động học tập.

Công nghệ hỗ trợ cá nhân hóa, không thay thế vai trò giáo viên

- Trên thế giới, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu học tập đang tạo ra những cơ hội mới để hiện thực hóa mô hình cá nhân hóa học tập. Theo bà, đâu là giá trị của giải pháp công nghệ trong việc bảo đảm tính khách quan, trung thực của đánh giá, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa và nâng cao chất lượng giáo dục?

PGS.TS. Phan Thị Thanh Thảo: Tôi cho rằng công nghệ đang tạo ra những điều kiện thuận lợi để cá nhân hóa học tập không chỉ dừng lại ở một triết lý hay định hướng giáo dục mà có thể từng bước trở thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu học tập (Learning Analytics), giáo viên có thêm công cụ để nhận diện nhu cầu của từng học sinh một cách hệ thống và kịp thời hơn.

Uneed.vn là một giải pháp công nghệ giáo dục được phát triển theo hướng kết hợp đánh giá kiến thức, đánh giá chẩn đoán và phân tích dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ cá nhân hóa học tập. Theo mô hình hoạt động được giới thiệu, quá trình này gồm năm bước:

Đánh giá kiến thức (Knowledge Assessment): Học sinh thực hiện các bài đánh giá được giáo viên có chuyên môn xây dựng và thẩm định, hướng tới yêu cầu cần đạt của chương trình.

Phân tích dữ liệu bằng AI (AI-powered Learning Analytics): Hỗ trợ nhận diện điểm mạnh và khoảng trống kiến thức của từng học sinh.

Xây dựng bản đồ tri thức (Knowledge Mapping): Hỗ trợ hình dung nội dung đã nắm vững và nội dung cần củng cố.

Cá nhân hóa lộ trình học tập (Personalized Learning Pathway): Định hướng ôn tập phù hợp với nhu cầu của từng học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Đo lường sự tiến bộ (Progress Monitoring): Đánh giá lại để theo dõi mức độ cải thiện và điều chỉnh lộ trình.

Điểm đáng quan tâm của mô hình này là sự chuyển dịch từ đánh giá để biết điểm số sang đánh giá để hiểu người học và hỗ trợ người học tiến bộ.

Đối với học sinh, công nghệ giúp các em chủ động học tập và tập trung vào những nội dung thực sự cần thiết. Đối với giáo viên, dữ liệu đánh giá là cơ sở để tổ chức dạy học phân hóa. Đối với nhà trường, dữ liệu tổng hợp là nguồn minh chứng để quản trị chất lượng, điều chỉnh hoạt động chuyên môn và theo dõi hiệu quả cải tiến. Đối với phụ huynh, đây là cơ hội để hiểu rõ hơn về hành trình học tập của con, thay vì chỉ nhìn vào điểm số.

Tuy nhiên, công nghệ không tự thân bảo đảm tính khách quan và trung thực. Điều này còn phụ thuộc vào chất lượng ngân hàng câu hỏi, quy trình tổ chức đánh giá, khả năng kiểm chứng kết quả, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của học sinh và sự giám sát chuyên môn của con người.

Uneed.vn không phải là phần mềm quản lý bắt buộc, không phải công cụ luyện thi và không thay thế các hoạt động kiểm tra, đánh giá chính thức. Đây là giải pháp công nghệ hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước hiện thực hóa cá nhân hóa học tập.

Tôi cho rằng việc ứng dụng những giải pháp công nghệ như Uneed.vn cũng là một hướng tiếp cận để các nhà trường Việt Nam từng bước hội nhập với các xu hướng giáo dục quốc tế: giáo dục lấy người học làm trung tâm, quản trị chất lượng dựa trên dữ liệu và cá nhân hóa học tập với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

- Xin cảm ơn bà!

Cá nhân hóa học tập bắt đầu từ đánh giá đúng. Công nghệ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về người học, còn giáo dục có trách nhiệm giúp mỗi người học phát triển tốt nhất tiềm năng của mình.

PGS.TS. Phan Thị Thanh Thảo