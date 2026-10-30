Kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng mở rộng cảng Cửa Việt

Dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB mở rộng cảng Cửa Việt được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND, ngày 10/9/2021, điều chỉnh tại Quyết định số 2820/QĐ-UBND, ngày 21/11/2024 và tiếp tục điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2026 tại Quyết định số 4259/QĐ-UBND, ngày 6/10/2026.

Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 80,150 tỉ đồng, gồm 2 hợp phần chính: GPMB khu vực mở rộng cảng Cửa Việt với diện tích khoảng 11,1ha và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư với diện tích khoảng 5,2ha. Mục tiêu đầu tư nhằm tạo mặt bằng sạch để mở rộng cảng Cửa Việt và xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra thực địa hợp phần hạ tầng kỹ thuật tái định cư giải phóng mặt bằng mở rộng cảng Cửa Việt - Ảnh: Tạ Hưng

Đối với hợp phần GPMB khu vực mở rộng cảng Cửa Việt với phạm vi khoảng 11,1ha, theo dự án ban đầu thì có 68 hộ dân có liên quan, ảnh hưởng. Do dự án kéo dài, đến nay, đã có 102 hộ bị ảnh hưởng và chủ đầu tư đã thực hiện việc đo đạc, quy chủ, kiểm đếm và áp giá phần tài sản, vật kiến trúc trên đất đối với các hộ dân; đồng thời hoàn thành việc lập giá đất cụ thể. Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời dân cư trên thực tế chưa triển khai được do còn nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Đối với hợp phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư diện tích khoảng 5,2ha, công trình đến nay đã cơ bản thi công hoàn thành, hình thành 76/79 lô đất; khối lượng xây dựng phấn đấu đến giữa tháng 11/2026 sẽ hoàn thành, cơ bản đủ điều kiện bố trí tái định cư đối với phần đã hoàn thành.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Tạ Hưng

Sau khi kiểm tra thực địa, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã nghe đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp báo cáo, đề xuất phương án nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bảo đảm đời sống, sản xuất, sinh hoạt cho người dân trong khu vực dự án và không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu vực phía Bắc cảng Cửa Việt.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Cửa Việt phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Tạ Hưng

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng: Dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB mở rộng cảng Cửa Việt là dự án đã kéo dài rất nhiều năm, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, dẫn đến nguồn vốn Trung ương bố trí bị thu hồi. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần rút kinh nghiệm sâu sắc cho công tác chỉ đạo, điều hành đối với những dự án khác sau này.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc vì dự án kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp - Ảnh: Tạ Hưng

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận của Thường trực HĐND tỉnh, cần tập trung giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc đối với dự án này.

Đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB cảng Cửa Việt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Gio Linh khẩn trương hoàn thành dứt điểm các thủ tục và đóng dự án trước ngày 30/11/2026. Đối với hợp phần GPMB mở rộng khu vực cảng Cửa Việt, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, bàn giao hồ sơ cho UBND xã Cửa Việt.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Tạ Hưng

Đồng ý chủ trương giao UBND xã Cửa Việt lập chủ trương đầu tư GPMB dự án mở rộng cảng Cửa Việt. Sở Tài chính hướng dẫn cho địa phương, đồng thời căn cư kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để lập chủ trương đầu tư bằng vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương.

Các sở, ngành liên quan hướng dẫn xã hoàn thành các thủ tục, quy trình, bảo đảm đúng với quy định; lưu ý các điều kiện phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân trong việc di dời đến nơi ở mới. Đối với dự án của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh, các sở, ngành phối hợp, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tính kế thừa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện dự án.