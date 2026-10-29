Kiểm tra, thẩm định phương án bắn đạn hơi, quả nổ trong diễn tập TC-26
Ngày 29-10, đoàn công tác Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Huy, Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, thẩm định nội dung thực binh có sử dụng đạn hơi, quả nổ trong diễn tập TC-26.
Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó tham mưu trưởng Quân khu 3.
Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung thẩm định hệ thống văn kiện chỉ đạo, phương án tổ chức thực binh; kiểm tra công tác chuẩn bị thao trường, bố trí thiết bị, hệ thống mục tiêu và các điều kiện bảo đảm. Qua kiểm tra, đoàn kịp thời chỉ ra những điểm cần bổ sung, điều chỉnh, bảo đảm các nội dung thực binh tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập.
Công tác kiểm tra, thẩm định góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật, hướng tới tổ chức thành công cuộc diễn tập chỉ huy - tham mưu một bên, hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh cùng Quân đoàn 12 năm 2026.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/kiem-tra-tham-dinh-phuong-an-ban-dan-hoi-qua-no-trong-dien-tap-tc-26-1062546