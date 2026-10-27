Kiểm tra tàu cá, phát hiện người bị công an truy tìm

Trưa 27/10, Trung tá Trương Văn Kết, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Đốc, cho biết đơn vị đang hoàn tất thủ tục bàn giao T.U.E. (SN 1994, ngụ xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, tàu cá CM 09945 TS hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá, do ông Tăng Chí Thiện (SN 1991, ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, cùng 12 thuyền viên vào cửa biển Sông Đốc làm thủ tục nhập bến.

Lực lượng Đồn Biên phòng Sông Đốc phát hiện đối tượng T.U.E đang bị truy tìm của Công an thành phố Cần Thơ.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm diện thuyền viên, Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc phát hiện T.U.E. là người đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ truy tìm liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 28/9/2026 tại TP Cần Thơ.

Sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Sông Đốc đã tạm giữ người này và tiến hành các thủ tục bàn giao cho cơ quan công an theo quy định.