Kiểm tra tài xế xe công nghệ, lộ 'chuyện động trời' của người đẹp Tạ Phương Thảo SN 1995

Ngày 25/9, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Kim Liên đã khởi tố các đối tượng liên quan đến vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 23h ngày 6/9, tại khu vực ngã tư Xã Đàn - Giải Phóng, Công an phường Kim Liên kiểm tra hành chính một tài xế xe công nghệ có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong một túi hàng có chứa ma túy. Số hàng này được cho là chuyển từ phường Hồng Hà để giao đến một chung cư tại phường Tương Mai.

Đối tượng Tạ Phương Thảo tại hiện trường. Ảnh: Công an Hà Nội↵

Công an phường Kim Liên sau đó khẩn trương xác minh và xác định 3 người có liên quan gồm Tạ Phương Thảo (sinh năm 1995, trú phường Hồng Hà, Hà Nội), Vương Hồng Ngọc (sinh năm 1992, trú phường Tương Mai, Hà Nội) và Lê Trung Nghĩa (sinh năm 1995, trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Cơ quan công an tiến hành triệu tập, khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ 89,294 gam ma túy các loại cùng một cân điện tử có dính ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy Thảo và Ngọc dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Tạ Phương Thảo và Lê Trung Nghĩa về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đối với Vương Hồng Ngọc, Công an phường Kim Liên đã bàn giao người này cho Công an phường Tương Mai để tiếp tục xử lý và thực hiện các biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định.