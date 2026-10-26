Kiểm tra tài xế bị bất tỉnh, cảnh sát phát hiện cảnh tượng đáng sợ trong cốp ô tô

Ngày 22/10, Jacob Holt Johnson, 42 tuổi, nhận tội giết người nghiêm trọng liên quan vụ sát hại bạn gái cũ Summer Tatiana Roney, 30 tuổi.

Theo thỏa thuận nhận tội, công tố viên đồng ý không đề nghị án tử hình đối với bị cáo. Đổi lại, Jacob chấp nhận mức án tù chung thân và không có cơ hội được ân xá. “Tôi đã gây ra cái chết của Summer”, Jacob thừa nhận tại tòa.

Vụ án được phát hiện lúc 0h10 ngày 31/12/2024. Khi đó, cảnh sát nhìn thấy chiếc Jeep màu trắng đỗ chắn ngang nhiều vị trí trước cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở thành phố Bluffdale, bang Utah, Mỹ.

Jacob được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh trên ghế lái. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ tài xế đã sử dụng rượu và tiến hành kiểm tra phương tiện.

Jacob Johnson (ảnh trên) bị bắt tại chỗ đậu xe. Ảnh: Utah Department of Corrections, KSTU

Trong quá trình khám xét, cảnh sát khác phát hiện thùng carton ở cốp sau. Bên trong thùng là thi thể phụ nữ, sau đó được xác định là Summer, bạn gái cũ của Jacob.

Theo Văn phòng Công tố hạt Salt Lake, thi thể nạn nhân đã lạnh khi được tìm thấy. Dây điện quấn quanh cổ Summer, trong khi đầu, cánh tay và chân xuất hiện nhiều vết bầm tím cùng vết cắt.

Cảnh sát tiếp tục kiểm tra chiếc Jeep và thu giữ nhiều vật dụng, gồm búa dính máu, rìu nhỏ, dao, can xăng và chai thuốc tẩy. Những vật chứng này được đưa vào quá trình điều tra vụ án.

Khi khám xét nhà Jacob, điều tra viên phát hiện máu tại nhiều vị trí. Hiện trường cũng có các dấu hiệu cho thấy ai đó đã tìm cách lau dọn sau khi vụ việc xảy ra.

Trên sàn bếp, lực lượng chức năng tìm thấy cây gậy có dấu vết vừa được rửa. Các vật chứng thu thập trong nhà và trên ô tô được sử dụng để làm rõ diễn biến trước khi thi thể Summer bị đưa vào cốp.

Chị gái của Summer cho biết lần cuối nhìn thấy em gái là vào dịp Giáng sinh. Đến 14h ngày 30/12/2024, Summer không xuất hiện tại nơi làm việc theo lịch. Thi thể cô được cảnh sát phát hiện vào rạng sáng hôm sau.

Trong buổi thẩm vấn, Jacob khai anh ta và Summer từng tranh cãi về việc chấm dứt mối quan hệ. Nhà chức trách cũng cho biết người đàn ông từng có hành vi bạo hành nạn nhân trước khi vụ án xảy ra.

Sau khi Jacob nhận tội, vụ án bước sang giai đoạn quyết định hình phạt. Phiên tuyên án đối với người đàn ông 42 tuổi dự kiến được tổ chức ngày 17/12. Theo thỏa thuận đã đạt được với công tố viên, Jacob sẽ phải nhận án tù chung thân không được ân xá.