Kiểm tra suất ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn phường Thanh Khê

Kiểm tra, giám sát suất ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn phường Thanh Khê.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh các trường học vừa thực hiện sắp xếp, sáp nhập và bước vào năm học mới 2026–2027. Việc tăng cường giám sát ngay từ đầu năm học nhằm rà soát các điều kiện tổ chức bán trú, đánh giá việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập có thể phát sinh, góp phần bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh được duy trì ổn định, an toàn và hiệu quả.

Qua làm việc và khảo sát thực tế tại 11 trường, phường Thanh Khê ghi nhận các nhà trường cơ bản quan tâm đến công tác quản lý, tổ chức bán trú và bảo đảm an toàn thực phẩm; chú trọng kiểm soát nguồn thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản, chia suất ăn và duy trì các điều kiện vệ sinh tại khu vực bếp ăn. Hoạt động tổ chức bán trú cơ bản được duy trì ổn định, phục vụ nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non và học sinh tiểu học trong năm học mới. Việc kết hợp khảo sát trực tiếp tại trường với khảo sát trực tuyến phụ huynh thể hiện sự đổi mới trong phương thức giám sát, góp phần nâng cao tính khách quan, toàn diện trong quá trình đánh giá; đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch và sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình với các cơ quan quản lý.