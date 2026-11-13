Kiểm tra sách vở hằng ngày của con: Việc đơn giản nhưng vô cùng quan trọng

Thay vì chỉ thúc giục, kỳ vọng hay trách mắng con vì chuyện học tập, cha mẹ hãy dành 5-10 phút mỗi ngày kiểm tra sách vở. Việc làm nhỏ này không chỉ giúp nắm bắt tình hình học tập mà còn là cách hiểu con, điều chỉnh và đồng hành cùng con trưởng thành.

Nhìn vào sách vở để hiểu con

Sách giáo khoa, vở ghi, vở bài tập hay những tờ giấy kiểm tra có thể phản ánh khá rõ thái độ và ý thức học tập của mỗi đứa trẻ. Chỉ cần dành khoảng 5-10 phút mỗi ngày để xem qua sách vở, cha mẹ có thể nhận ra nhiều điều mà những câu hỏi thông thường đôi khi không thể tìm được câu trả lời.

Vở ghi chép có đầy đủ hay không, chữ viết có cẩu thả hay ngay ngắn, bài tập có được hoàn thành, những chỗ giáo viên sửa chữa có được lưu ý, sách vở có được giữ gìn cẩn thận hay thường xuyên nhàu nát, thất lạc... Tất cả đều là những dấu hiệu giúp phụ huynh nhận biết con đang học tập như thế nào, có chuẩn bị bài trước khi đến lớp hay không và có thực sự chú ý đến việc học hay không.

Đặc biệt, qua cách trẻ sử dụng và bảo quản sách vở, cha mẹ còn có thể phần nào nhận ra tính cách, thói quen, sự cẩn thận, tính tự giác cũng như trách nhiệm của con đối với công việc được giao.

Một cuốn vở ghi chép thiếu bài có thể cho thấy trẻ chưa tập trung trên lớp. Những bài tập thường xuyên bỏ trống có thể xuất phát từ việc con chưa hiểu bài, thiếu thời gian hoặc chưa có ý thức tự giác. Ngược lại, những trang vở sạch đẹp, bài tập được hoàn thành đầy đủ cũng phần nào phản ánh sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm của trẻ.

Tất nhiên, sách vở không thể phản ánh toàn bộ năng lực hay tính cách của một đứa trẻ. Nhưng đó là một kênh thông tin gần gũi, thiết thực để cha mẹ hiểu hơn về con mỗi ngày.

Quan tâm thay vì chỉ thúc giục, trách mắng

Thực tế, có những phụ huynh rất quan tâm đến kết quả học tập của con nhưng lại ít khi dành thời gian xem con đang học những gì, gặp khó khăn ở đâu. Cha mẹ thường hỏi: "Hôm nay được mấy điểm?", "Đã làm bài tập chưa?", "Tại sao lại học kém như vậy?" nhưng lại chưa thực sự tìm hiểu nguyên nhân đằng sau những câu trả lời.

Việc kiểm tra sách vở hằng ngày có thể giúp thay đổi cách tiếp cận đó. Thay vì vội vàng trách mắng khi phát hiện con chưa hoàn thành bài tập, cha mẹ có thể nhẹ nhàng hỏi han: Bài này con chưa hiểu ở đâu? Vì sao hôm nay con ghi thiếu nội dung? Có điều gì khiến con khó tập trung trong giờ học?

Ảnh minh họa

Từ những câu chuyện nhỏ như vậy, phụ huynh có cơ hội lắng nghe, tháo gỡ khó khăn và hướng dẫn con điều chỉnh những thiếu sót. Quan trọng hơn, cha mẹ có thể phát hiện sớm những biểu hiện thiếu tập trung, chểnh mảng hoặc mất động lực học tập để kịp thời hỗ trợ.

Duy trì thói quen này còn giúp phụ huynh theo sát quá trình học tập của con, thay vì chỉ chờ đến khi giáo viên thông báo kết quả hoặc phát hiện vấn đề mới bắt đầu quan tâm.

Dành 10 phút mỗi ngày, nhận lại nhiều giá trị

Điều quan trọng là kiểm tra sách vở không đồng nghĩa với việc kiểm soát, soi xét hay gây áp lực cho trẻ. Cha mẹ nên thực hiện bằng thái độ nhẹ nhàng, tôn trọng, khuyến khích con tự giác mở sách vở, cùng xem lại những nội dung đã học và tự nhận ra những điểm cần khắc phục.

Hãy dành cho con những lời động viên khi thấy sự tiến bộ, đồng thời góp ý cụ thể khi phát hiện thiếu sót. Đừng biến vài trang vở chưa hoàn chỉnh thành lý do để trách phạt, bởi mục đích cuối cùng không phải là có một cuốn vở đẹp mà là hình thành ở trẻ ý thức học tập và tinh thần trách nhiệm.

Giữa rất nhiều kỳ vọng mà cha mẹ dành cho con, đôi khi điều trẻ cần nhất không phải là những lời thúc giục hay áp lực về điểm số, mà là sự quan tâm thực chất từ những việc nhỏ nhất.

Chỉ 10 phút mỗi ngày để kiểm tra sách vở, cha mẹ có thể hiểu con hơn, biết con đang học tập ra sao, chuẩn bị bài thế nào, có những khó khăn gì và cần điều chỉnh điều gì. Đó cũng là khoảng thời gian để cha mẹ gần gũi, trò chuyện và xây dựng sự gắn kết với con.

Bởi giáo dục con không chỉ bắt đầu từ những bài học lớn lao hay những kỳ vọng về thành tích, mà còn được vun đắp từ chính những việc giản dị, đều đặn mỗi ngày.