Kiểm tra, rà soát các dự án có tỷ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu đề ra

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đối với từng dự án thuộc phạm vi quản lý; xác định các dự án có tỷ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, đối với các dự án chưa đạt 100%, báo cáo về kế hoạch vốn năm 2025 được giao, điều chỉnh; số vốn đã giải ngân, tỷ lệ giải ngân và số vốn chưa giải ngân. Làm rõ nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu đề ra và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp kết quả rà soát các dự án có tỷ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu 100%, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, xử lý theo quy định. Kho bạc Nhà nước khu vực XIII trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công khi có yêu cầu, bảo đảm số liệu giải ngân được tổng hợp đầy đủ, chính xác...