Kiểm tra quốc phòng ở Tri Tôn, Ô Lâm: Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2027

Đoàn kiểm tra số 4 làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Tri Tôn.

Ngày 20-10, đoàn kiểm tra số 4 do đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 tại hai xã Tri Tôn và Ô Lâm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tham mưu, duy trì sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác Đảng, công tác chính trị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Kết quả, xã Tri Tôn đạt 8,23 điểm, xã Ô Lâm đạt 8,32 điểm.

Đại tá Nguyễn Thành Ân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ động nguồn tuyển quân, giữ vững sẵn sàng chiến đấu

Tại buổi làm việc, đại tá Nguyễn Thành Ân yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự hai xã nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Các đơn vị cần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với công tác tuyển quân năm 2027, hai xã được yêu cầu chủ động tham mưu, thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại của năm 2026; tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, huấn luyện và kiểm tra tài chính theo kế hoạch.