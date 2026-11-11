Kiểm tra quản lý đất đai tại Cần Thơ

Hoạt động được triển khai theo Quyết định số 3849/QĐ-BNNMT ngày 12/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và thủy sản tại Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ.

Đoàn kiểm tra Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc tại TP. Cần Thơ. Ảnh: Cục Quản lý đất đai.

Trong lĩnh vực đất đai, Đoàn tập trung kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ; đồng thời rà soát công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Trên cơ sở báo cáo của cơ quan chuyên môn địa phương, Đoàn nghiên cứu hồ sơ pháp lý, xem xét quá trình triển khai các dự án và khảo sát thực tế để đối chiếu hiện trạng sử dụng đất. Những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ sử dụng đất, gia hạn và điều chỉnh dự án cũng được xem xét, đánh giá.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đất đai, các thông tin, tài liệu thu thập được là cơ sở để Đoàn tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, phục vụ công tác tham mưu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại địa phương.