Kiểm tra quán bar, công an lần ra đường dây cần sa liên tỉnh

Clip Công an TPHCM triệt phá đường dây cần sa liên tỉnh.

Ngày 22/10, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy là cần sa hoạt động tại TPHCM và các tỉnh Tây Nam bộ.

Liên quan vụ án, tính đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 151 người, thu giữ 176,2kg cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo Công an TPHCM, trong số này, cơ quan chức năng đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 người; 70 người còn lại được xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ.

Các đối tượng liên quan đường dây tại cơ quan công an.

Vụ án được phát hiện từ quá trình rà soát địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy.

Trước đó, vào rạng sáng 7/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn, số 492 Võ Văn Kiệt, phát hiện sáu trường hợp dương tính với chất ma túy.

Từ kết quả kiểm tra, lực lượng công an tiếp tục xác minh nguồn cung, thu thập tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử. Qua đó, cơ quan điều tra phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy cần sa do Trần Huy Long cầm đầu, liên quan nhiều người tại TPHCM và các tỉnh Tây Nam bộ.

Tang vật thu được từ vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, tổ chức nhiều mũi truy xét, làm rõ các đầu mối vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TPHCM tiêu thụ.

Theo tài liệu điều tra, nhóm này sử dụng ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao, tài khoản ẩn danh và các hội nhóm kín trên mạng để giao dịch. Ma túy được ngụy trang trong kiện hàng, vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh trên nhiều địa bàn nhằm che giấu hoạt động.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương khai thác dữ liệu điện tử, truy xét những người liên quan. Đơn vị đồng thời phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đánh giá, củng cố chứng cứ, xác định hành vi và vai trò của từng người.

Chiều 20/10, Công an TPHCM tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đầu mối cung cấp ma túy và làm rõ vai trò những người liên quan.