Kiểm tra phòng trọ, phát hiện đôi nam nữ đang làm chuyện bất minh

Theo Trang TTĐT Công an TP. Đồng Nai, Công an phường Phước Tân vừa phát hiện 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, qua kiểm tra cư trú tại một phòng trọ trên địa bàn, Công an phường Phước Tân phát hiện Huỳnh Văn Hiền và Dương Thị Bích Vân đang cùng nhau sử dụng ma túy đá, thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng tang vật liên quan.

2 đối tượng cùng tang vật tại thời điểm bị phát hiện

Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 29/9, Công an phường Phước Tân tiến hành kiểm tra cư trú tại một phòng trọ không số thuộc tổ 16, khu phố Hương Phước. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Huỳnh Văn Hiền (sinh năm 1972) và Dương Thị Bích Vân (sinh năm 1980) đang cùng nhau sử dụng ma túy đá.

Phòng trọ trên do Hiền và Vân thuê để sinh sống. Qua kiểm tra hiện trường, Công an phường tạm giữ, niêm phong 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm chai nhựa có gắn ống hút, nỏ thủy tinh bên trong bám dính chất màu trắng cùng 1 hộp quẹt gas.

Công an phường Phước Tân đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Huỳnh Văn Hiền và Dương Thị Bích Vân về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời mời những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an phường Phước Tân đã bàn giao vụ việc, tang vật và các đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.