Kiểm tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 14 cơ quan, đơn vị của Tây Ninh

Đây là những nội dung trọng tâm trong kế hoạch kiểm tra, giám sát được triển khai tại buổi làm việc chiều 15/10 giữa Đoàn công tác do ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm Trưởng đoàn với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn thông qua kế hoạch và dự kiến chương trình kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Tây Ninh.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tổ giúp việc sẽ làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc và một số cơ quan, đơn vị của tỉnh để làm rõ kết quả thực hiện, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Kỳ số liệu kiểm tra được thống nhất từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/7/2026.

Nội dung kiểm tra được chia thành 4 nhóm. Trong đó, đối với quản lý, sử dụng tài sản công, đoàn tập trung rà soát việc sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ trách nhiệm đối với tình trạng chậm xử lý, bỏ trống, xuống cấp, lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích nếu có. Đoàn cũng xem xét việc tháo gỡ khó khăn đối với các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phòng ngừa, đoàn kiểm tra việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ Trung ương giao có thời hạn; việc thực hiện các giải pháp công khai, minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác và kiểm soát quyền lực trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với công tác phát hiện, xử lý vi phạm, đoàn xem xét kết quả thanh, kiểm tra, giám sát; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thu hồi tài sản và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, đối thoại, xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân cũng thuộc nội dung kiểm tra. Nhóm nội dung thứ tư là việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan Trung ương, nhất là khắc phục sai phạm, xử lý trách nhiệm và thu hồi tiền, tài sản.

Theo chương trình dự kiến, ngày 16/10, Tổ giúp việc làm việc với các cơ quan tham mưu, kiểm tra, thanh tra, nội vụ và tiếp công dân; đồng thời làm việc với các sở, ngành liên quan đến quản lý tài sản công và xử lý các dự án, công trình tồn đọng. Ngày 17/10, đoàn làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng về phát hiện, xử lý vi phạm, thu hồi tài sản; làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long An về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cơ sở sau sắp xếp. Ngày 18/10, đoàn dự kiến kiểm tra thực tế một số công trình, dự án và cơ sở nhà, đất trước khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị tỉnh Tây Ninh tạo điều kiện tốt nhất để đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hoàn thiện, bổ sung đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu, làm cơ sở triển khai kiểm tra, giám sát.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy làm đầu mối phối hợp, thông báo lịch làm việc đến các cơ quan, đơn vị; các cơ quan chuẩn bị báo cáo theo từng nội dung, kèm hồ sơ, tài liệu minh chứng và thống nhất số liệu trước khi làm việc. Tổ giúp việc sẽ nghiên cứu báo cáo, xác định những vấn đề cần trao đổi, số liệu cần đối chiếu, tài liệu cần bổ sung; khi cần thiết sẽ lựa chọn hồ sơ, vụ việc, dự án, cơ sở nhà, đất để kiểm tra thực tế. Ông Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh, thời gian làm việc ngắn, khối lượng công việc lớn, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm cuộc kiểm tra hoàn thành đúng tiến độ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Tây Ninh, sau hơn một năm hợp nhất tỉnh và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được các cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác Tổng Thanh tra Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện báo cáo, bổ sung hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ trong quá trình kiểm tra, giám sát. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thông qua đợt kiểm tra, tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian tới.