Kiểm tra phòng 205 trong nhà nghỉ ở Đồng Nai, công an phát hiện 3 thanh niên xăm trổ có biểu hiện bất thường

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP. Đồng Nai, qua công tác quản lý địa bàn và kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, Công an phường Tam Phước phát hiện 3 người dương tính với ma túy tổng hợp dạng đá tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Các đối tượng trong căn phòng 205. Ảnh: Công an Đồng Nai

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 20/9/2026, Công an phường Tam Phước tiến hành kiểm tra hành chính Nhà nghỉ P.A., thuộc tổ 10, khu phố Long Đức.

Tại phòng 205, lực lượng công an phát hiện Đặng Văn Mạnh (SN 2000, trú tỉnh Đồng Tháp), Bùi Hiền Nhơn (SN 2004, trú tỉnh An Giang) và Lưu Gia Long (SN 2008, trú phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai) có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, cả 3 người đều có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp dạng đá. Công an phường Tam Phước đồng thời phát hiện, thu giữ tại phòng 205 một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ kết quả kiểm tra ban đầu, Công an phường Tam Phước đưa 3 người về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc ma túy, hành vi của từng người cùng các tình tiết liên quan, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.