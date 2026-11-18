Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng kiểm tra thực tế tại xã La Bằng.

Xã La Bằng hiện có trên 1.130ha chè, sản lượng chè búp tươi năm nay ước đạt trên 15.000 tấn, vượt kế hoạch tỉnh giao. Trong năm, xã có 1 sản phẩm chè được nâng hạng OCOP 5 sao cấp Quốc gia.

Xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại chứng nhận VietGAP cho 11 tổ hợp tác chè với diện tích 134,7ha; phối hợp tập huấn bán hàng thương mại điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho 100 lượt hộ sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác chè.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng trao đổi với lãnh đạo xã La Bằng về phát triển cây chè của địa phương.

Về tiếp nhận diện tích đất điều chỉnh từ Vườn Quốc gia Tam Đảo, theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên 1.700ha đất, rừng thuộc 5 xã của tỉnh được điều chỉnh ra khỏi ranh giới Vườn Quốc gia Tam Đảo. Diện tích này tại xã La Bằng là trên 329ha.

Đến nay, việc bàn giao, tiếp nhận và xác định ranh giới ngoài thực địa đã hoàn thành; UBND xã đã ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích này để quản lý theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe lãnh đạo xã La Bằng trình bày định hướng phát triển cây chè của địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng ghi nhận kết quả phát triển ngành chè của xã La Bằng; đề nghị xã tiếp tục mở rộng diện tích chè VietGAP, gắn sản xuất chè với phát triển du lịch cộng đồng.

Đối với diện tích đất tiếp nhận từ Vườn Quốc gia Tam Đảo, đồng chí đề nghị xã quản lý chặt chẽ, sớm hoàn thành phương án sử dụng đất theo đúng quy định. Các sở, ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ xã trong quá trình thực hiện.