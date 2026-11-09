Kiểm tra phát hiện nhiều 'con nghiện'
Ngày 8-11, Công an xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quân kiểm tra ma túy đối với các trường hợp thuộc diện quản lý và các đối tượng nghi vấn lưu trú trên địa bàn.
Qua đó, Công an xã Bà Nà đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy “đá”, gồm: T.L.T.T (2002, trú Quy Nhơn, Gia Lai); N.M.V (1998, trú xã Tuy Phước Tây, Gia Lai) và T.Đ.A (1998, trú xã Tuy Phước Đông, Gia Lai). Việc tăng cường kiểm tra tại các cơ sở lưu trú là một trong những biện pháp nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy, không để các đối tượng lợi dụng nhà trọ, nhà nghỉ làm nơi sử dụng trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương; góp phần xây dựng xã Bà Nà trở thành địa bàn không ma túy vào năm 2028.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kiem-tra-phat-hien-nhieu-con-nghien-post360705.html