Kiểm tra phát hiện nhiều 'con nghiện'

Công an xã Bà Nà kiểm tra ma túy một nhóm lao động lưu trú trên địa bàn.

Qua đó, Công an xã Bà Nà đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy “đá”, gồm: T.L.T.T (2002, trú Quy Nhơn, Gia Lai); N.M.V (1998, trú xã Tuy Phước Tây, Gia Lai) và T.Đ.A (1998, trú xã Tuy Phước Đông, Gia Lai). Việc tăng cường kiểm tra tại các cơ sở lưu trú là một trong những biện pháp nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy, không để các đối tượng lợi dụng nhà trọ, nhà nghỉ làm nơi sử dụng trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương; góp phần xây dựng xã Bà Nà trở thành địa bàn không ma túy vào năm 2028.