Kiểm tra nơi hơn 1.800 học sinh trường THPT Nhân Chính học: Nguy hiểm tiềm ẩn, gấp rút khắc phục

Phát hiện nhiều điểm cần khắc phục tại điểm trường tạm

Ngay sau vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) khiến một học sinh tử vong, lãnh đạo phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy kiểm tra điều kiện an toàn tại điểm trường tạm Trường THPT Nhân Chính, phố Hoàng Ngân, phường Thanh Xuân.

Điểm trường tạm Trường THPT Nhân Chính tại phố Hoàng Ngân, phường Thanh Xuân. Ảnh: Nghiêm Huê

Theo kết quả kiểm tra, cơ sở trường tạm hiện có 3 khối lớp học, với tổng số 40 lớp và hơn 1.800 học sinh. Các phòng học được xây dựng bằng tấm panel cách nhiệt, bên ngoài lợp tôn, bên trong có lớp xốp.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Duy Lâm, Phó trưởng phòng Hạ tầng đô thị và Môi trường, UBND phường Thanh Xuân cho biết, qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác phát hiện cơ sở còn một số tồn tại và đã yêu cầu nhà trường khẩn trương bổ sung, khắc phục.

Đoàn kiểm tra yêu cầu nhà trường rà soát toàn bộ hệ thống điện trong các phòng học, đặc biệt vị trí đấu nối. Dây dẫn điện phải được luồn trong ống gen cách điện nhằm hạn chế nguy cơ chập cháy. Nhà trường cần bổ sung đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ, gồm máy bơm, vòi và lăng chữa cháy để chủ động xử lí khi xảy ra sự cố.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu lắp đặt thêm đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn tại các khu vực cần thiết. Đây là những thiết bị giúp giáo viên, học sinh nhận biết hướng di chuyển an toàn khi xảy ra hỏa hoạn hoặc mất điện.

Một góc phòng chức năng tại điểm trường học tạm của hơn 1.800 học sinh Trường THPT Nhân Chính. Ảnh: Nghiêm Huê

Một vấn đề khác được đoàn kiểm tra lưu ý là khu vực để xe của học sinh. Nhà trường phải rà soát, sắp xếp phương tiện gọn gàng, không để xe cản trở lối đi và đường thoát nạn.

Ngoài việc khắc phục những tồn tại về cơ sở vật chất, nhà trường được yêu cầu xây dựng, hoàn thiện phương án xử lí tình huống cháy, nổ; tổ chức tập huấn và diễn tập kĩ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Gần 500 xe của học sinh được di chuyển khỏi khu vực sát phòng học

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Phương Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính cho biết, ngay sau buổi làm việc với đoàn kiểm tra, nhà trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng phương án khắc phục.

Khuôn viên trường tạm Trường THPT Nhân Chính trên phố Hoàng Ngân, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Nghiêm Huê

Theo bà Lan, việc đầu tiên nhà trường triển khai trong ngày hôm nay (11/11) là xử lí nguy cơ từ khu vực để gần 500 xe đạp, xe máy chạy xăng và xe điện của học sinh.

Trước đó, nhà trường đã phân khu để xe riêng nhưng do khuôn viên chật hẹp, bãi xe nằm gần dãy phòng học. Đoàn kiểm tra đánh giá vị trí này có thể gây cản trở lối thoát hiểm.

Tiếp thu ý kiến, trước mắt, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương đưa xe ra khu vực vỉa hè để bố trí thành bãi riêng. Đồng thời, nhà trường chờ phường hoàn tất việc lát nền, quây tôn một khu vực trong Công viên Thanh Xuân kế bên để làm bãi xe biệt lập, không tiếp giáp với dãy phòng học.

Đối với hệ thống điện, trường sẽ kiện toàn công tác quản lí và kiểm tra định kì. Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất được phân công làm Tổ trưởng Tổ công tác phòng cháy, chữa cháy, cùng các thành viên rà soát thiết bị điện hằng ngày.

Hằng tháng, tổ công tác sẽ kiểm tra toàn diện hệ thống đường dây điện, kịp thời phát hiện và xử lí những vị trí mối nối bị hở hoặc dây điện tuột khỏi ống gen. Theo kế hoạch của nhà trường, các công việc này dự kiến hoàn tất trong tuần.

Nhà trường đã trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Nghiêm Huê

Một nội dung khác được nhà trường triển khai là đưa kĩ năng thoát nạn vào các tiết học chính khóa. Học sinh sẽ được hướng dẫn cách thoát hiểm, xử lí tình huống khi có cháy và thực hiện quy trình 4 bước thoát hiểm áp dụng cho cả hỏa hoạn và thiên tai.

Hôm nay, nhà trường tổ chức cuộc họp với Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 thuộc Công an thành phố Hà Nội cùng chính quyền phường Thanh Xuân để xây dựng các tình huống thực tế và phối hợp tổ chức diễn tập.

Về việc bố trí địa điểm học tạm với cơ sở vật chất có nhiều tồn tại như vậy, bà Nguyễn Phương Lan cho biết, trước khi tiếp nhận cơ sở này, nhà trường và lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân đã khảo sát trong bán kính 5km nhưng không tìm được trụ sở dôi dư có đủ sức chứa khoảng 1.800 học sinh.

Khu trường tạm trước đây từng được sử dụng để bố trí học sinh một trường THCS trong thời gian xây dựng trường mới. Sau khi trực tiếp khảo sát và trao đổi với ban giám hiệu trường bạn, Trường THPT Nhân Chính tiếp nhận và tiếp tục khắc phục những điểm còn hạn chế.

Để đảm bảo việc kiểm tra được khách quan và thường xuyên, nhà trường đã gửi công văn đề nghị UBND phường Thanh Xuân và Ban Quản lí dự án bố trí các đoàn kiểm tra chuyên môn định kì đến rà soát, đánh giá điều kiện an toàn.

Giờ học của học sinh tại trường tạm THPT Nhân Chính. Ảnh: Nghiêm Huê

Bà Lan nói: "Những hạng mục thuộc khuyến nghị của đoàn kiểm tra có thể khắc phục được thì phải tiến hành ngay và khẩn trương. Trường hợp điều kiện thực tế không bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh, nhà trường sẽ chủ động báo cáo cấp trên để xin chuyển đổi phương án học tập khác".

Theo hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính, ngay từ đầu năm học, trường đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn về an toàn phòng cháy, chữa cháy cho giáo viên, nhân viên; tập huấn cho đội học sinh xung kích và lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong các tiết hoạt động trải nghiệm đầu năm học.

Nhà trường cũng đã trang bị tiêu lệnh và bình chữa cháy trước cửa các lớp học, tại các dãy nhà và khu hiệu bộ. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt trong các phòng học, hình ảnh được theo dõi tại phòng trực bảo vệ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn.

Theo kế hoạch, nếu bảo đảm tiến độ, công trình trường mới của Trường THPT Nhân Chính sẽ được bàn giao vào khoảng tháng 8/2027 để thầy và trò nhà trường trở lại học tập.