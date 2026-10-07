Kiểm tra nhận thức chính trị của cán bộ chủ trì, cán bộ cao cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu 7

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai và thủ trưởng các đơn vị thuộc Quân khu 7 tham dự khai mạc. Ảnh: Phan Hải

Dự khai mạc kiểm tra có thủ trưởng các cơ quan quân khu; các đơn vị tham gia kiểm tra. Bộ CHQS thành phố Đồng Nai có Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố; Đại tá Nguyễn Bá Phú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố và các đại biểu.

Phát biểu khai mạc buổi, Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đề nghị: Cán bộ tham gia kiểm tra phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, thời gian và quy định, đồng thời yêu cầu là cán bộ chủ trì, cán bộ cao cấp, phải xác định đây là trách nhiệm chính trị của mình, không coi kiểm tra là để đối phó. Mỗi cán bộ tham gia kiểm tra tự đánh giá mức độ nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, vấn đề thực tiễn đang đặt ra, qua đó tiếp tục học tập, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, chỉ huy và tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện Ban giám khảo sắp xếp các nội dung kiểm tra. Ảnh: Phan Hải

Trong chương trình, cán bộ tham gia kiểm tra các nội dung nhận thức, trả lời các câu hỏi tập trung vào nghị quyết của Trung ương, chủ trương, định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các nội dung về công tác tư tưởng, giáo dục chính trị, xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ"; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, văn hóa, đối ngoại; những nhiệm vụ, khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định và các nội dung liên quan trực tiếp với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7.