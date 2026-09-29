Kiểm tra nhà dân lúc 0h40, công an phát hiện thứ bất thường trong phòng bếp, Phạm Thị Linh SN 1992 bị bắt khẩn cấp

Ngày 29/9, theo tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Linh (SN 1992, trú thôn Mậu Lương, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) và Phạm Thanh Thư (SN 1997, trú thôn Khách, xã Lạc Đạo).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân, khoảng 0h40 ngày 27/9, Tổ công tác Công an xã Đại Đồng tiến hành kiểm tra nhà Phạm Thị Linh.

Tại phòng bếp, lực lượng Công an phát hiện 4 người gồm Phạm Thị Linh, Phạm Thanh Thư, Phạm Thị Thùy Trang (SN 1996, trú thôn Cát Lư, xã Lạc Đạo) và Vũ Hữu Khải (SN 2000, trú phường Thành Đông, TP Hải Phòng).

Các đối tượng bị phát hiện. Ảnh: CA.

Theo Công an xã Đại Đồng, quá trình làm việc, Linh, Thư và Khải khai nhận đã sử dụng ma túy dạng Ketamine tại phòng bếp. Riêng Trang cho biết do say rượu nên ngủ tại đây và không sử dụng ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một túi nilon chứa chất màu trắng dạng cục nghi là ma túy; chất bột màu trắng trên một đĩa sứ; một đĩa sứ có bám dính chất bột; một tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng cuộn thành ống hút; một thẻ căn cước công dân có bám dính chất bột cùng một số đồ vật khác.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA.

Kết quả giám định sơ bộ xác định chất màu trắng dạng cục có khối lượng 0,7675g và chất dạng bột có khối lượng 0,6734g đều là ma túy loại Ketamine. Các chất bám dính trên đĩa sứ, thẻ căn cước công dân, tờ tiền và túi nilon cũng được xác định là Ketamine.

Công an xã đồng thời đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.