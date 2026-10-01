Kiểm tra người điều khiển flycam bay, phát hiện người này bị truy tìm về tội lừa đảo

Đối tượng tại cơ quan chức năng và thiết bị flycam.

Ngày 1-10, Công an phường Gò Công cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Duy Cường (SN 1986, ngụ phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái, đồng thời bàn giao Cường cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, theo kế hoạch của Công an tỉnh về công tác phòng không nhân dân, lúc 0 giờ 20 phút, ngày 27-8-2026, qua tuần tra, Công an phường Gò Công phối hợp Công an phường Long Thuận phát hiện Cường đang dùng flycam quay phim tại khu vực cầu Trương Định, phường Gò Công. Đây là khu vực cấm bay, hạn chế tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác theo quy định của Bộ Quốc phòng nên lực lượng tuần tra tiến hành kiểm tra.

Tại cơ quan công an, Cường khai điều khiển flycam bay trong bán kính hơn 1 km, qua địa bàn hai phường Gò Công và Long Thuận để quay tư liệu khu vực cầu Trương Định. Tuy nhiên, Cường không xuất trình được giấy phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ thiết bị để xác minh, xử lý theo quy định.

Trong quá trình xác minh, Công an phường Gò Công phát hiện Cường là đối tượng có Quyết định truy tìm số C25231/QĐ-CSHS ngày 13-7-2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh, liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao theo quy định.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái, nhất là không bay trong khu vực cấm, hạn chế bay khi chưa được cấp phép.