Kiểm tra nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ nhận thức, khả năng nắm vững và vận dụng các quy định của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ nghiệp vụ. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học tập, nghiên cứu và cập nhật kiến thức nghiệp vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các thông tư, quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân; các nguyên tắc, quy trình, chế độ công tác và trách nhiệm của cán bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy định và yêu cầu nghiệp vụ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, 100% cán bộ được kiểm tra có nhận thức đúng, đầy đủ về các thông tư, văn bản quy định của Bộ Công an liên quan đến công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ. Kết quả này phản ánh tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động nghiên cứu, học tập, cập nhật kiến thức của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời cho thấy sự quan tâm của đơn vị đối với công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Thông qua đợt kiểm tra, Phòng Tham mưu và các đơn vị liên quan tiếp tục đánh giá chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, việc chấp hành các quy định về hồ sơ nghiệp vụ; từ đó phát huy những kết quả đạt được, kịp thời rà soát, bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.