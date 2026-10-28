Kiểm tra năng lực xử lý, rà phá bom mìn, vật nổ tại Binh đoàn 16

Đại tá Trịnh Ngọc Hùng, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, Trưởng đoàn công tác kết luận kiểm tra.

Thành lập ngày 21-3-2016, Trung tâm Xử lý bom mìn (Binh đoàn 16) có nhiệm vụ khảo sát, dò tìm, rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, góp phần giải phóng mặt bằng, phục vụ các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Hiện nay, Trung tâm có 113 cán bộ, nhân viên, tổ chức được 6 đội thi công, gồm 5 đội dò tìm trên cạn và 1 đội dò tìm dưới nước. Hệ thống phương tiện, trang thiết bị được bảo đảm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hành rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ trên cạn.

Giai đoạn 2023-2026, Trung tâm đã thực hiện 38 gói thầu, gồm 10 gói khảo sát, 1 gói giám sát và 27 gói thi công, với tổng diện tích 847,9ha. Hiện đơn vị đang triển khai 3 gói thầu, gồm 1 gói giám sát và 2 gói thi công, trên tổng diện tích 185,87ha; trong đó, diện tích giám sát là 68,3ha, diện tích thi công khoảng 117,57ha. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, an toàn trong công tác dò tìm, thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ.

Thực hành rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ dưới nước.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Trong 3 năm, đơn vị đã cử 52 lượt người tham gia đào tạo mới và cấp đổi chứng chỉ rà phá bom mìn, vật nổ. Đến nay, Trung tâm có 111 người được cấp chứng chỉ còn hiệu lực, gồm 18 đội trưởng và 93 kỹ thuật viên. Hiện đơn vị đang cử 54 cán bộ, nhân viên tham gia đào tạo, cấp chứng chỉ rà phá bom mìn, vật nổ tại Trường Sĩ quan Công binh, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10-2026.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Trịnh Ngọc Hùng, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, Trưởng đoàn công tác, ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Trung tâm Xử lý bom mìn (Binh đoàn 16) phục vụ kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động tư vấn, điều tra, khảo sát, giám sát và thi công rà phá bom mìn, vật nổ. Các đội thực hành chuẩn bị thao trường và tổ chức thực hành rà phá bom mìn, vật nổ trên cạn, dưới nước sát thực tế, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ rõ những nội dung còn hạn chế, yêu cầu Trung tâm nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương khắc phục, hoàn thiện, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và quy định về năng lực hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ.

Đại tá Trịnh Ngọc Hùng, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh và đoàn công tác biểu dương lực lượng thực hành rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ dưới nước.

Thông qua kiểm tra, đoàn đánh giá toàn diện năng lực tổ chức, nhân lực, trang thiết bị và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cấp đổi chứng chỉ năng lực hoạt động theo quy định, với phạm vi hoạt động tại Việt Nam, Lào và Campuchia, thời hạn 3 năm, quy mô từ 6 đến 8 đội thi công.