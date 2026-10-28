Kiểm tra năng lực xử lý bom mìn tại Binh đoàn 16

Giai đoạn 2023 - 2026, Trung tâm Xử lý bom mìn (Binh đoàn 16) thực hiện 38 gói thầu khảo sát, giám sát, thi công, với tổng diện tích 847,9ha. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Trung tâm chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, an toàn trong công tác dò tìm, thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm thực hành nội dung chuẩn bị thao trường và triển khai rà phá bom mìn, vật nổ trên cạn, dưới nước.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Trong 3 năm, đơn vị đã cử 52 lượt người tham gia đào tạo mới và cấp đổi chứng chỉ rà phá bom mìn, vật nổ. Đến nay, Trung tâm có 111 đồng chí có chứng chỉ, gồm 18 đội trưởng và 93 kỹ thuật viên.

Sau 2 ngày kiểm tra thực tế, Đại tá Trịnh Ngọc Hùng, Phó tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao Trung tâm Xử lý bom mìn (Binh đoàn 16) trong phục vụ kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động tư vấn, điều tra, khảo sát, giám sát và thi công rà phá bom mìn, vật nổ. Các đội thực hành chuẩn bị thao trường và thực hành rà phá bom mìn, vật nổ trên cạn, dưới nước sát thực tế, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn.

Đại tá Trịnh Ngọc Hùng phát biểu kết luận.

Các đại biểu tham gia buổi kết luận kiểm tra.

Bên cạnh đó, Đại tá Trịnh Ngọc Hùng và đoàn công tác chỉ rõ những nội dung đơn vị cần hoàn thiện, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và quy định về năng lực hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ.

Thông qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá toàn diện năng lực tổ chức, nhân lực, trang thiết bị và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cấp đổi chứng chỉ năng lực hoạt động theo quy định, với phạm vi hoạt động tại Việt Nam, Lào và Campuchia, thời hạn 3 năm, quy mô từ 6 đến 8 đội thi công.