Ngày 17-11, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra tình hình triển khai mô hình thâm canh cây táo thuộc Chương trình khuyến nông năm 2026 tại phường Bắc Cam Ranh.

Mô hình do Trung tâm Khuyến nông chủ trì, thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12-2026, với quy mô 4ha, gồm 2 hộ ở Tổ dân phố Quảng Hòa tham gia. Theo đó, Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% kinh phí giống, vật tư thiết yếu; các hộ dân đối ứng 50% còn lại. Các hộ áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Trong quá trình triển khai, cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc. Các hộ tham gia thực hiện ghi chép nhật ký đồng ruộng theo từng giai đoạn sinh trưởng, quá trình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và sản lượng thu hoạch, phục vụ truy xuất nguồn gốc; 2 điểm triển khai mô hình được lắp đặt bảng thông tin để người dân đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại mô hình trồng táo của hộ ông Hồ Văn Cường (Tổ dân phố Quảng Hòa).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận mô hình thực hiện đạt yêu cầu. Năng suất táo dự kiến bình quân đạt 60 tấn/ha, cao hơn 10 tấn/ha so với chỉ tiêu đề ra (50 tấn/ha).

Thời gian tới, các hộ tiếp tục duy trì sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, thực hiện ghi chép nhật ký và tuân thủ các quy định về an toàn trong sản xuất. Trung tâm Khuyến nông dự kiến tổ chức tổng kết kết hợp tham quan, học tập mô hình trong tháng 11-2026; đồng thời phối hợp đánh giá, cấp giấy chứng nhận VietGAP cho các hộ tham gia.