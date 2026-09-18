Kiểm tra mô hình nghiên cứu phát triển giống lúa Đoàn kết tại xã Nam Tuấn

Sau gần 1 năm thực hiện, nhiệm vụ cơ bản triển khai đúng tiến độ. Đoàn kiểm tra thực tế mô hình nghiên cứu phát triển giống lúa Đoàn kết tại xóm Đức Long, xã Nam Tuấn; kiểm tra việc triển khai các nội dung theo thuyết minh nhiệm vụ, gồm sản xuất hạt giống lúa Đoàn kết nguyên chủng tại tỉnh, hoàn hiện quy trình thâm canh giống lúa Đoàn kết.

Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra mô hình giống lúa Đoàn kết tại xóm Đức Long, xã Nam Tuấn.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ chủ động triển khai các nội dung nghiên cứu theo hợp đồng ký kết. Đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo hợp đồng và thuyết minh được phê duyệt bảo đảm chất lượng, tiến độ và sản phẩm theo yêu cầu; tiếp tục theo dõi, chăm sóc, quản lý mô hình sản xuất hạt giống lúa Đoàn kết nguyên chủng; đánh giá năng suất, chất lượng, khối lượng hạt giống sau thu hoạch, bảo đảm căn cứ xác nhận sản phẩm 200 kg hạt giống nguyên chủng theo yêu cầu.

Tiếp tục theo dõi các thí nghiệm xác định mật độ, số dảnh cấy, loại phân hữu cơ; thu thập, phân tích số liệu trước khi lựa chọn các biện pháp kỹ thuật, làm cơ sở hoàn thiện quy trình thâm canh; phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân tham gia mô hình kiểm tra đồng ruộng, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh; cập nhật đầy đủ nhật ký thực hiện, số liệu nghiên cứu, hình ảnh, biên bản và các tài liệu minh chứng trong quá trình thực hiện.